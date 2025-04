Ristoranti, incassi boom tra luci e ombre 

Cresce la spesa degli italiani per mangiare fuori casa ma i ristoranti sono sempre meno, complice l'aumento dei prezzi. Il 2024 ha registrato due importanti record per la ristorazione italiana: da un lato la crescita dei consumi, la più alta dal periodo pre-pandemia con oltre 96 miliardi di euro spesi per mangiare fuori casa, dall’altro il saldo negativo più corposo dell’ultimo decennio tra imprese iscritte e cessate presso le Camere di Commercio: -19.019, che batte l’altro record amaro del 2023 con -17.693.

I numeri

I dati, alla vigilia della classica gita primaverile, arrivano dall’Osservatorio Ristorazione dell’agenzia RistoratoreTop, che rileva un +6% rispetto al 2023, che arriva ad un ben +19% dai prezzi del 2020 pandemico. Maglia nera per locali spariti è per numero assoluto Roma, dove 495 hanno abbassato la saracinesca, mentre Bologna ha il record per percentuale col -3% sul 2023. Milano registra la perdita di 221 ristoranti (-1,2%) su 17.711. Male anche Torino con 103 unità in meno, -0,8%. Segnali incoraggianti arrivano invece dal Sud, dove Palermo cresce dell’1,4% con 75 nuove attività arrivando a quota 5.546, e Napoli dello 0,3%, ovvero 56 attività in più delle 17.663 attive nel 2023. Segno positivo anche per Firenze, +0,5%, che passa da 5.126 a 5.154.

Il fenomeno

«Questi dati ci raccontano che mangiare al ristorante sta diventando sempre più un lusso per la maggior parte degli italiani e non passerà molto tempo prima che cambino frequenza e abitudini di consumo anche per la fetta di utenza “altospendente” che sta tenendo in piedi il settore», spiega Lorenzo Ferrari, Presidente dell’Osservatorio Ristorazione e ad di RistoratoreTop. Che sottolinea come «nelle grandi città, ovvero quelle che hanno perso il maggior numero di ristoranti, abbiamo assistito al consolidarsi di tre fenomeni: la crescita delle dark kitchen come braccio operativo di numerosi brand virtuali; l’orientamento verso l’apertura di locali scalabili, ovvero replicabili e trasformabili in catene; l’apertura di ristoranti nati per cavalcare l’hype da novità e durare non più di tre anni per poi chiudere e riaprire con un nuovo brand e una nuova offerta gastronomica. Contestualmente, si rafforza il ritorno alle cucine tradizionali e ai locali dalle identità ben definite, con menu più concisi e ottimizzati».

RIPRODUZIONE RISERVATA