Ristoranti, in città è un boom 

Tortolì scoppia di cibo. Il cuore del rinascimento gastronomico della cittadina, trainato dal turismo, è sempre più la passerella naturale fra corso Umberto e via Monsignor Virgilio e il borgo di Arbatax: si conta un’attività, dai ristoranti alle trattorie, passando per osterie, pizzerie e pub, ogni 200 residenti. Nella cittadina sono aperti 61 locali, sviluppati in 7.736 metri quadri complessivi, cui si aggiungono 57 attività fra mense, birrerie, amburgherie, bar e pasticcerie che raggiungono una superficie complessiva di 7.296 metri quadri. Un record che poggia sui dati statistici del Comune, anche se basta una passeggiata in centro e sul mare per notare la moltiplicazione di dehors e menu turistici.

Il ristoratore

«La concorrenza stimola un’offerta più qualitativa». È il manifesto di Daniele Pinna, proprietario dei locali Mario Miele e Geppo’s, tra via Tirso e via Monsignor Virgilio. «Tortolì è l’epicentro dell’Ogliastra e questo fa sì che anche l’utenza venga ampliata. È importante offrire un’ampia scelta, ben venga la varietà. Più attività lavorano, più vita c’è e più possibilità c’è di lavorare. Dobbiamo dare il meglio di noi stessi per garantirci che il cliente ci scelga nuovamente. Quelli sulla ristorazione sono dati importanti di cui tutti dobbiamo tenere conto».

I consiglieri

Fabrizio Annarumma, titolare del Cafè noir, è il neo consigliere delegato alle Attività produttive. «Sono soddisfatto della crescita e dello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio. Chiaro è che bisognerebbe cercare di diversificare il servizio offerto, cercando di seguire le attuali e future tendenze caratterizzate da un’esigenza sempre più sensoriale, più caratteristica rispetto al contesto territoriale in modo da offrire una vera e propria esperienza al cliente». Il boom della ristorazione fa rima con l’ammodernamento urbano. «Nel 2026, tra pubblico e privato, verranno investiti 100 milioni di euro. Oltre al completamento di corso Umberto - dichiara Annarumma - a breve partirà il restyling di via Monsignor Virgilio con conseguente valore aggiunto per tutte le attività commerciali del centro e non solo. Grazie alla nostra politica, Tortolì sarà sempre più attrattiva e pronta a ricevere nuovi investitori e nuove iniziative commerciali». Entusiasta anche Michele Fanni, che dell’amministrazione Ladu è il consigliere delegato al Turismo: «Se a Tortolì aprono tanti ristoranti e pizzerie un motivo c’è: la città vive sempre più di accoglienza, turismo e socialità. Non è solo un fattore commerciale, è il segno di come stanno cambiando le abitudini e l’economia locale. Succede in tante città di mare e nei centri turistici italiani. Sta a noi - sostiene Fanni, titolare dell’Acquachiara di Porto Frailis - fare in modo che la crescita non sia casuale ma di qualità. Con locali che lavorino bene, rispettino la città e valorizzino il territorio. Il turismo non è solo estate, è lavoro, identità e futuro e va costruito insieme, con regole chiare e visione».

RIPRODUZIONE RISERVATA