Ristoranti e negozi, un’estate fredda 

L’eccezionale numero di turisti del 2022, si sa, quest’anno sarà impossibile da replicare. Per Cagliari, tuttavia, anche l’estate in corso riserva qualche sorpresa. Sorpresa meno gradita, però, almeno per ristoratori e commercianti che, passato Ferragosto, cominciano a tracciare un bilancio della stagione e scoprono cosi che i conti non tornano. I turisti ci sono e continuano ad arrivare ma i ristoranti restano spesso semi-vuoti, almeno a pranzo, e pochi fanno shopping approfittando dei saldi. «Seppure con dei distinguo, è una situazione che si verifica un po’ ovunque», spiega Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna. In linea generale i ristoratori registrano un calo di un buon 20% rispetto a un anno fa. Situazione analoga anche nei negozi dove «i commercianti lamentano vendite inferiori rispetto al 2022, ma quest’anno è inevitabile che sia così», sottolinea Marco Medda, presidente di Confesercenti Cagliari, «perché ci sono molti meno turisti italiani e doprattutto famiglie, quelli che normalmente non rinunciano lla cena in ristorante e allo shopping».

La fotografia

Un problema prezzi esiste, c’è sicuramente meno capacità di spesa e l’incremento (dovuto alle materie prime, all’energia, etc., dicono da tempo i ristoratori) rispetto al 2022 è significativo. D’altronde 25 euro per una pizza e un dolce, considerando una famiglia di 4 persone, non sono alla portata di tutti. Soprattutto tutti i giorni. Sebbene si sia in vacanza. Ecco spiegato perché «molti turisti preferiscono fare la spesa al supermercato e organizzare la cena in questo modo, mentre tra coloro che non rinunciano al ristorante sono sempre di più quelli che si accontentano di una portata», spiega ancora Frongia. Così, di fronte alla eventualità di lavorare con pochi tavoli, c’è chi ne approfitta e decide di chiudere ad agosto e andare in ferie. «Premesso che in questa stagione, dall’inizio, abbiamo registrato un calo», spiega Roberto Cinus, titolare di Crackers, «le ragioni sono due: i turisti, che evidentemente hanno meno soldi in tasca e in vacanza “tagliano” le spese del ristorante, e una scelta discutibile dell’amministrazione di riservare a Stampace i parcheggi ai residenti la sera, circostanza che scoraggia molti cagliaritani ad arrivare nel Corso per cena», aggiunge. Anche per questo motivo, dice ancora, «noi chiuderemo per ferie da domani».

Il paradosso

Sembra un paradosso: anche senza sold out, il turismo anche in città non va certo male ma per ristoranti e negozi non è certo una buona stagione. «Evidentemente il potere di acquisto è molto diminuito, lo specchio è vedere i tavoli del locale che nelle ultime due settimane “girano” meno rispetto allo scorso anno», dice Gabriele Acquas, titolare dell’Old Square. E se lo dice lui, che gestisce uno dei locali più frequentati dai turisti ( e non solo), è evidente che la situazione in città è generalizzata. «È un dato di fatto», conferma Danilo Argiolas, titolare del Libarium, «quest’anno va così, mentre negli ultimi due anni lavorano a pieno regime tutti», merito di quell’effetto di libertà post pandemia che ha spinto i consumi, «quest’anno c’è forse una selezione di mercato per cui alcuni lavorano meno rispetto al passato mentre altri non hanno risentito di nessun cambiamento», aggiunge.

Tra questi ultimi si iscrive Alberto Melis, titolare dell’Antica Cagliari: «Noi stiamo lavorando, il calo lo abbiamo registrato all’inizio dell’estate ma luglio e agosto stanno andando anche meglio dell’anno scorso». ( ma. mad. )

