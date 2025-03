Ristoranti e mostre, rinasce il “Nervi” 

Novità all’orizzonte sulla rotta che porta al fronte del porto di Su Siccu. Il Comitato di gestione dell’Autorità portuale ha modificato il Piano regolatore portuale, atto che consentirà di realizzare più posti barca (2.200) nel pennello di Bonaria e di valorizzare il Parco del Magazzino del sale. Non è tutto, buone notizie arrivano anche per gli ex lavoratori del Porto canale, ora confluiti nella Kalport, che potranno usufruire di altri 18 mesi di occupazione e stipendio.

Magazzino del Sale

Il Magazzino del Sale, ospitati nella struttura attribuita a Pierluigi Nervi, dal 2011, data di approvazione del Piano regolatore portuale, hanno una precisa destinazione d’uso. Quegli spazi, si potevano utilizzare esclusivamente per attività museali o espositive. Una scelta riconducibile all’allora presidente della Regione Renato Soru, che avrebbe voluto realizzare dall’altro lato del canale, nel parcheggio Cuore, il Betile, il museo dedicato all'arte nuragica e all'arte contemporanea progettato da Zaha Hadid e finito al centro di una marea di polemiche. Quell’uso esclusivo costituiva una sorta di “vincolo” che allontanava eventuali imprenditori lasciando la gestione dell’area inutilizzata a carico dell’Autorità portuale. Nessun privato, infatti, ha mai fatto richiesta del Magazzino del Sale. «Siamo riusciti, grazie all’Adeguamento tecnico funzionale, a modificare la destinazione d’uso dell’area e farla classificare Zona A», precisa Deiana. «Il Magazzino del Sale, quindi, diventa appetibile non solo per eventi culturali, fiere, mostre e attività di interesse comune, come previsto dal vigente Prp, ma anche aree per attività sportive connesse alla nautica, per edifici adibiti a sede di società del settore diportistico, strutture ricettive e di ristoro, attività commerciali, uffici distaccati della Direzione Marittima a servizio del naviglio da diporto, ma anche – precise Deiana – per attività di riparazione e manutenzione di piccole imbarcazioni».

Più posti barca

Il Piano regolatore portuale prevedeva di allargare la banchina lungo la calata Dei Trinitari di 30 metri verso il mare. «Il Prp risale al 2011, le esigenze di Su Siccu sono cambiate», premette Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale. «Abbiamo chiesto e ottenuto un Adeguamento tecnico funzionale che, visti i grandi spazi a disposizione a terra, ci ha consentito di rinunciare alla realizzazione della banchina. Sarebbe stata una scelta dispendiosa e inutile, perciò abbiamo deciso di “dirottare” i fondi e impiegarli per la costruzione di un nuovo pennello trasversale sul molo Bonaria, orientato verso il molo di Levante. Una variante – aggiunge l’Authority – che consentirà, così come previsto nel vigente Piano Regolatore Portuale, l’ormeggio per 2.200 imbarcazioni, mentre attualmente le unità da diporto ospitate sono poco più di 820».

Proroga della Kalport

Novità anche per gli ex lavoratori Cict, ora parcheggiati nella Kalport, l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale istituita dall’Autorità portuale e attiva anche a Taranto e Gioia Tauro, in scadenza a giugno. Il Comitato ha deliberato la proroga, per altri 18 mesi, sino al 26 novembre 2026. «Il Provvedimento – conclude Deiana – garantirà ulteriore copertura salariale e formativa agli ex dipendenti del comparto contenitori del Porto Canale».

