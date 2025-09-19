Ristoranti e bar, l’invasione continua 

A Cagliari si mangia. Sempre di più e in un numero sempre maggiore di bar e ristoranti. Un trionfo di pizze al taglio, trattorie, bar, ristoranti (e pizzerie), gelaterie e bistrot. Mentre i negozi al dettaglio, quelli dedicati prevalentemente all’abbigliamento o ai prodotti per la casa, arrancano. Parlare di boom nel settore della ristorazione non è una esagerazione: ristoranti e locali spuntano come funghi, proponendo qualsiasi varietà, dalla cucina cagliaritana a quella asiatica. Il boom è certificato dall’analisi dell’Ufficio studi della Confesercenti Cagliari e per certi versi anche sorprendente perché va avanti dagli anni dopo il Covid. «Parliamo di un numero di imprese che se consideriamo in percentuale sono pari circa al 10% dell’universo imprenditoriale della città di Cagliari», spiega Nicola Murru, direttore di Confesercenti. «Si tratta di un tessuto economico importantissimo per la città, con un rilevante fatturato, ma anche con grandi impegni in termini di costi di gestione, legati, soprattutto in questo momento storico, al costo del personale e alla difficoltà di reperirlo nel mercato del lavoro», aggiunge.

I dati

Se sono sempre di più gli imprenditori pronti a scommettere sui piaceri della cucina e di una buona tazza di caffè, non tutti riescono a tenere in piedi la propria attività a distanza di cinque anni. «Troppe persone si improvvisano in un mondo estremamente complesso e spesso non riescono a fare fronte agli impegni relativi alla corretta gestione dell’attività di somministrazione», spiega ancora Murru. Ma lo stato di salute del settore si misura anche dalla sua forza lavoro: «Le imprese del mondo della somministrazione impiegano quasi 11.000 addetti, dei quali 9.291 sono lavoratori dipendenti», e 1.455 sono gli imprenditori, «con un sensibile incremento tra il 2023 e il 2024», oltre cinquecento unità, aggiunge. «Un numero importante se si considera che stiamo parlando solo di Cagliari».

Il caso via Roma

Cagliari è una città dove si mangia sempre, ci sono strade dove la sera non riesci a passare perché su ogni metro quadro c’è un tavolino, anzi due. Il centro storico è l’epicentro: «La maggior parte di queste attività sviluppa il suo lavoro con i turisti e mai come quest’anno hanno dovuto far fronte a una stagione poco positiva rispetto all’anno precedente. “Il “caro Sardegna” ha segnato anche delle attività della somministrazione a Cagliari, con particolare riferimento alle strutture del centro storico» sottolinea Marco Medda, presidente della Confesercenti «Abbiamo rilevato tra i nostri associati un calo diffuso del fatturato, con percentuali che in alcuni casi arrivano anche al 30% in meno rispetto all’anno passato». Il motivo? «La capacità di spesa dei consumatori è diminuita da un anno all’altro», sempre più spesso si va a cena in quattro ma si ordinano due primi e due secondi da condividere, «e, se sommiamo anche i lavori per il rifacimento di via Roma, conclusi poco tempo fa, ci troviamo di fronte a una “tempesta perfetta” che ha portato un sensibile calo negli incassi dei nostri ristoratori», aggiunge.

Chi apre

David Bullegas, titolare del Manamanà di piazzetta Savoia, da tre stagioni serve aperitivi, piatti della cucina tipica cagliaritana e specialità di mare. Sulla Marina, lui che arrivava da San Benedetto, ha scommesso tre anni fa. «La mia cucina è aperta ininterrottamente dalle 12 alle 24, lavorare in centro storico era una sfida. Siamo abbastanza soddisfatti», dice, «anche se quest’anno le cose non sono andate come speravamo. Venti, trenta per cento in meno di fatturato, proprio ora che avevamo deciso di assumere più personale». I rischi di impresa.

