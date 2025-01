Ristoranti, boom di furti: posate e portacenere i più amati dai cleptomani 

In testa alla top ten degli oggetti più rubati nei bar e nei ristoranti cagliaritani c'è il posacenere, se marchiato, seguito a ruota dalle bustine di dolcificante, prese a mazzi, e dai cucchiaini da caffè, specialmente se di design. Tuttavia la lista dei “souvenir” è lunga e include anche piattini, tazzine, boccali, segnaposto e perfino oggetti voluminosi e difficili da portar via, almeno in teoria, come i plaid utilizzati nei dehors. Dai tavolini, specialmente quelli all'aperto, sparisce davvero di tutto, ma il cliente cleptomane imperversa anche nelle sale interne, dove a volte ruba il barattolo per le mance. A fine serata non resta che fare la conta di ciò che manca, inclusi smacchiatori, profumatori per ambiente e, incredibile ma vero, rotoli di carta igienica.

Le pinze per l'astice

Tra gli oggetti più ambiti dai clienti cleptomani spiccano gli attrezzi in acciaio inox per estrarre la polpa dalle chele dell'astice o dell'aragosta. «Sono costosi per cui quando ce li portano via è sempre un danno», riferisce Matteo Caddeu, 37 anni, del ristorante Galilei, nell'omonima piazza, «ce li hanno rubati quasi tutti perché sono piccoli e facili da nascondere. Ormai ci è rimasto soltanto un kit. La cosa assurda è che chi può permettersi di ordinare crostacei non dovrebbe avere alcuna difficoltà ad acquistare questi attrezzi. Per me questo comportamento resta un mistero».

Plaid e cannucce

In piazza Garibaldi la situazione è meno preoccupante che in piazza Yenne, nel Corso o alla Marina, tuttavia la hit parade degli oggetti rubati è piuttosto varia. «Ci hanno portato via alcuni dei pellicciotti che posizioniamo sulle sedie esterne quando fa freddo», rivela sconsolato Cristian Mereu, di Monte Linas Live, «e ormai nel nostro Moscow Mule (ndr famoso long drink a base di vodka) non mettiamo più le eleganti cannucce di metallo perché tanto spariscono. Usiamo solo quelle normali». Bisogna avere mille occhi. «Ogni tanto capita qualche gruppo di ragazzini che consuma e poi si dilegua senza pagare». Episodi spiacevoli che si verificano anche in piazza Costituzione. «Per tutelarci facciamo pagare il conto prima, non c'è altra soluzione», rivela una barista, «specialmente se i clienti sono giovani e hanno scelto di accomodarsi all'esterno».

A rischio anche le mance

Nei locali di cucina etnica la sparizione di cucchiai e bacchette per ramen e sushi è ormai una piaga. Ma il vero incubo, specialmente per i camerieri, è rappresentato dal volatilizzarsi delle mance.

«Nel mirino non solo quelle lasciate sui tavoli», denuncia Sara Podda, del ristorante Sensazioni, in piazza Yenne, «ma anche quelle inserite nell'apposito barattolo che teniamo sul bancone. Ogni volta che mi accorgo che dentro c'è qualche banconota lo sposto in posizione più arretrata. Il dolcificante, invece, lo do solo se me lo chiedono, altrimenti rubano tutte le bustine. E tengo sempre d'occhio le zuccheriere».

Boccali e posate

Michela Ghiani, 46 anni, titolare del vicino Bar Centrale, ha appena rincorso una turista straniera che si era “dimenticata” di pagare il caffè. «Cose che capitano», allarga le braccia, «ormai compro solo i posacenere più economici perché tanto spariscono, mentre i bicchieri li regalo direttamente a chi me li chiede. Mi spiace quando mi portano via i cucchiaini da caffè. Li prendono perché sono particolari, hanno una forma strana e piacciono molto». Forse anche troppo, visto che spariscono alla velocità della luce.

