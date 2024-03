Ristorante sequestrato a Capo Malfatano 

Un luogo meraviglioso, un posto dove gustare il pesce pescato là davanti. Con un problema tutt’altro che indifferente rilevato dai carabinieri forestali. A L’Antica peschiera, questo è il nome dell’ittiturismo gestito dalla cooperativa San Giuseppe a Capo Malfatano, mancherebbe il «titolo edilizio» della struttura che - questa sarebbe l’altra irregolarità rilevata dai militari dell’Arma - non sarebbe stata smantellata, come prescritto dall’atto di concessione, al termine del periodo balneare. Irregolarità da cui è scaturito il sequestro della struttura ad opera degli stessi militari e la conseguente denuncia ai danni del presidente della cooperativa Alberto Chessa.

L’operazione

Circa un paio di settimane fa, i carabinieri forestali del Nipaaf (Nuclei investigativi di polizia ambientale agroalimentare e forestale) di Cagliari, dipendenti dal Centro anticrimine natura del capoluogo, hanno effettuato un normale servizio di controllo a Capo Malfatano, in un’area di grande pregio naturalistico, sottoposta a vincolo paesaggistico. E hanno scoperto che la struttura del ristorante è «risultata», si legge nel comunicato dei carabinieri, «priva di titolo autorizzativo che ne giustificasse la realizzazione». Mancherebbe quello che gli inquirenti definiscono «titolo edilizio». Un’irregolarità che comporterebbe il venir meno della concessione demaniale in capo al titolare della cooperativa.

Non solo: i militari dell’Arma hanno appurato anche che «tra le prescrizioni contenute nell’atto di concessione», prosegue il comunicato, «vi sarebbe l’obbligo, in capo al titolare, di smantellare la struttura annualmente al termine del periodo balneare e cioè entro il 31 ottobre 2022, poi posticipato dal decreto milleproroghe al 31 dicembre dello stesso anno. La presenza continuativa del manufatto in un’area di così elevato pregio naturalistico infatti, pregiudicherebbe la stabilità ecologica dell’area tutelata che, privata di adeguati intervalli di “riposo” perderebbe la sua capacità di rinaturalizzazione impedendo al terreno e alle formazioni naturali del luogo di rigenerarsi con grave pregiudizio sull’ecosistema costiero e sul paesaggio». Nessun commento, per il momento, da parte della cooperativa San Giuseppe che manifesta soltanto «piena e totale fiducia negli inquirenti».

