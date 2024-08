Ristorante multato: niente tavolini fino al 2026 

Refrattario a un precedente stop imposto dall’amministrazione, il Comune “stanga” un locale del Corso, Osteria 1980, e vieta alla società titolare di posizionare i tavolini all’esterno fino a febbraio del 2026. Secondo gli uffici del Comune, infatti, i gestori avrebbero posizionato tavolini e sedie mentre non avrebbe potuto. Da qui, applicando il regolamento, la decisione di far decadere la concessione e bloccare il servizio all’aperto per diciotto mesi.

La vicenda

La vicenda nasce con una sospensione della concessione di suolo pubblico per 33 giorni, dal primo luglio al 2 agosto scorso. Succede poi che, «il 25 luglio, alle 23.50», si legge nella determinazione del dirigente, «personale della sezione polizia amministrativa e commerciale effettuava un sopralluogo presso “Osteria 1980”», al civico 89 del Corso Vittorio, «dove accertava la violazione della seguente norma amministrativa: in assenza di valido titolo autorizzativo alla data dell’accertamento in quanto sospeso, occupava lo spazio antistante il proprio pubblico esercizio e oltre, per un totale di metri quadri 15, mediante il posizionamento al suolo di sei tavolini, 14 sedie e 1 leggio porta menù». «La ditta non ha ottemperato», e già «in data 05 luglio 2024 l’esercizio era regolarmente aperto al pubblico e nell’area esterna antistante lo stesso si accertava l’occupazione di parte della sede stradale per una superficie di 15,00 mq mediante sei tavoli, quattordici sedie e un leggio porta menù, non rispettando quanto imposto dalla determinazione».

Lo scontro

Il Comune, applicando il regolamento sulla concessione del suolo pubblico (articolo 18, commi 9 e 14) impone al locale la decadenza della concessione e il fermo amministrativo per i tavolini all’esterno per 18 mesi (fino a febbraio 2026, infatti). Che «verrà eseguita nella forma alternativa prevista, mediante il pagamento di 10mila euro relativo al periodo decorrente tra il 3 agosto 2024 e il 2 febbraio 2026 compreso, con articolazione in tre rate di seimila euro cadauna, di cui la prima già onorata, la seconda avente scadenza il 31 agosto 2024 e la terza avente scadenza il 30 settembre 2024. Fermo restando che il mancato rispetto anche per una sola mensilità del piano di rateizzazione accordato comporterà l’immediata decadenza del beneficio».

