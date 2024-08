Ristorante evacuato, clienti vanno via senza pagare il conto 

IIntorno alle 22.30 di giovedì sera, durante la notte bianca, il ristorante pizzeria da Scattu è stato fatto evacuare in seguito ad un guasto del generatore elettrico nella cabina Enel posta a fianco al locale. Nella confusione generale, qualche cliente è andato via senza aver saldato il conto. I titolari del locale sono riusciti a risalire comunque a loro grazie al servizio di video sorveglianza e ai dati delle prenotazioni.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che, durante l'orario di cena, l'assorbimento elevato di energia unito al caldo afoso abbiano causato il rilascio di un odore tale da spaventare proprietari e dipendenti che sono intervenuti tempestivamente per evacuare e mettere in sicurezza tutti i clienti. La folla si è riversata su via Monsignor Virgilio.

Allertati i vigili del fuoco e, successivamente, il personale dell’Enel che si sono occupati di mettere in sicurezza l'area circostante. Una volta appurata l'entità del danno, i titolari hanno chiuso prudenzialmente il locale per non correre ulteriori rischi. Nel contempo sono statui identificati alcuni alcuni turisti che hanno approfittato dell'incidente per defilarsi senza saldare il conto. Tuttavia il loro piano è fallito grazie al sistema di sicurezza e controllo di cui è dotato il ristorante.

Nel 2019 avvenne un incidente simile: in quell’occasione, la stessa cabina elettrica aveva preso fuoco in seguito a un cortocircuito.

Già nella giornata di ieri il locale ha ripreso il regolare servizio.

