Ristorante chiuso dall’incendio, la giornata della solidarietà 

Il ristorante La Ruota ha abbassato le serrande. La macchina della solidarietà vuole risollevarle. Domenica 26 febbraio nel salone parrocchiale si terrà un’iniziativa solidale, La fiera del dolce e salato. Chi vorrà si potrà cimentare nella preparazione di una pietanza. La si potrà offrire il sabato sera dalle 15 alle 17. I piatti potranno essere acquistati a partire dalle 8.30 di domenica nel salone.

Il ricavato dell’iniziativa ribattezzata: “Riapriamo La Ruota”, verrà appunto devoluto a proprietari dello storico locale, la famiglia Deiana. A due settimane dall’incendio che ha distrutto la cucina del ristorante pizzeria i foghesini scendono nuovamente in campo tendendo la mano ai loro concittadini.

Sono state già avviate infatti due raccolte fondi in tempo record dopo poche ore dal fatto. Una lanciata sulla piattaforma gofund.me e un’altra direttamente in paese. In ogni bar, negozio e tabaccheria è possibile trovare delle cassettine dove possono essere lasciate delle offerte. Ognuno nel suo piccolo sta contribuendo alla rinascita del ristorante di via Baccaredda. Anche i gestori della pizzeria Civico 10 hanno accolto Sabrina Deiana, cuoca de La Ruota, nel loro locale per farle proseguire il suo lavoro. Piccole iniziative per un paese che si dimostra unito. (f. l.)

