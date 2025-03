Risse tra ragazzini, Daspo urbani in arrivo 

Un pomeriggio di ordinaria follia, l’ennesimo. Stavolta sfociato in una mega rissa con ottanta minorenni coinvolti, come confermano gli stessi carabinieri che domenica sera sono intervenuti a Le Vele di Quartucciu evitando che la sfida fra gruppi contrapposti - iniziata all’ingresso e proseguita dentro il centro commerciale - degenerasse. Terrorizzati clienti, ma anche titolari e commessi delle attività: «Sta diventano impossibile lavorare nel fine settimana», raccontano.

Daspo urbani

Secondo le prime ricostruzioni «sembrerebbe che l’episodio sia scaturito da futili motivi legati ad apprezzamenti rivolti a una ragazza. A questi sarebbero seguiti comportamenti provocatori da parte di alcuni coetanei, sfociati poi in una vera e propria tensione tra gruppi contrapposti», spiegano i militari che stanno portando avanti le indagini. I minori coinvolti nella vicenda sono stati identificati, e per ciascuno di loro verranno informati i genitori. Inoltre - in linea con quanto previsto dalle recenti direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica - si sta valutando l’eventuale applicazione del Daspo urbano.

Gli operatori

Scene a cui hanno assistito increduli clienti e lavoratori de Le Vele. «Il sabato e la domenica sta diventando impossibile lavorare», racconta Roberta Lai, commessa nella profumeria Douglas, riferendosi alla solita ondata di ragazzini del fine settimana, «entrano, urlano, litigano, si picchiano, poi continuano con spintoni e fischi». Scenario che si concentra all’ingresso e lungo la galleria all’interno del centro commerciale. «Domenica è successo quello che temevamo da tempo, e che purtroppo pensiamo possa ricapitare se non vengono presi provvedimenti seri». La speranza è che, almeno nel weekend, ci possa essere una sorta di presidio delle forze dell’ordine che funga da freno, perché - come fa notare chi ci lavora - le guardie giurate presenti non possono bastare in certe situazioni. «Oltretutto la nostra paura è che, finita la scuola, queste scene diventino sempre più frequenti anche durante la settimana», aggiunge Anna Auriemma, anche lei commessa nella profumeria del centro commerciale.

Allarme minori

L’episodio, secondo i carabinieri, «si inserisce in un quadro più ampio di disagio giovanile che, con crescente frequenza, si manifesta attraverso comportamenti aggressivi, provocatori e talvolta violenti nei luoghi pubblici. Si tratta di fenomeni, non necessariamente riconducibili a forme di criminalità minorile, che esprimono un malessere diffuso, alimentato talvolta da dinamiche di emulazione e da una fragilità relazionale».

La rissa di domenica non è infatti un caso isolato, anzi, il ritrovo per le sfide fra gruppi a “Le Vele” sembra sia diventato una moda fra i giovanissimi dell’hinterland. C’è chi dice che prima l’appuntamento fisso fosse nel ponte di legno accanto ai parcheggi, sbarrato da tempo, e da qualche mese spostato davanti all’ingresso per il cinema. «Di certo non c’è un bell’ambiente», dice Alessandra Corona della libreria Giunti, «spero si faccia qualcosa per tutelare noi lavoratori e i nostri clienti».

