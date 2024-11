«Risse, minacce e molestie: via Cavour terra di nessuno» 

I problemi cominciano in genere già dalle 10 del mattino e poi si va avanti fino a tarda notte. Risse, minacce, apprezzamenti pesanti alle ragazze, i portoni delle case utilizzati come bagni pubblici. Succede in via Cavour, a un passo da via Porcu, dove gruppi di balordi bivaccano a tutte le ore, nello spazio attorno a un locale commerciale.

Una situazione diventata ormai insostenibile per i residenti che stanno inviando un esposto alla Procura, al Prefetto, al Questore e al sindaco Graziano Milia. La lettera con tanto di firme allegata è inviata anche ai carabinieri della stazione di via Milano, alla polizia, alla Polizia locale, al direttore dell’Asl e al dirigente del settore attività produttive del Comune.E ormai anche i negozi della zona perdono clienti perché nessuno vuole più passare da quella parte. Un pezzo di città che è diventato terra di nessuno da quando ha chiuso il Serd, che offriva un servizio importantissimo impedendo che in tanti si perdessero per strada tra alcool e droga.

Nella lettera con oggetto “Ordine pubblico e decoro urbano nella via Cavour” i residenti evidenziano «l’angoscia diffusa che sta attanagliando chi vive in questa zona e anche nelle vie vicine come appunto via Porcu, cuore del commercio cittadino». Questo perché, «da tempo la strada è diventata luogo di incontro di persone poco raccomandabili, spesso ubriache, che si incontrano in prossimità di un’attività commerciale e lì bivaccano a tutte le ore e spesso fino a tarda notte, rendendo con i loro comportamenti, la strada poco praticabile e soprattutto insicura».

Se prima si poteva passare, «tranquillamente per arrivare in via Porcu o in piazza Sant’Elena o per andare in via Marconi, adesso si è costretti a fare lunghi giri e passare altrove per evitare le urla, gli schiamazzi le imprecazioni e lo sproloquio inaccettabile di queste persone, nonché, cosa assai grave, gli apprezzamenti offensivi rivolti alle donne di passaggio». E succede tutti i giorni, domenica compresa tanto che «le attività commerciali che si trovano nelle immediate vicinanze, subiscono un danno enorme in quanto i clienti preferiscono rivolgersi altrove per non dover avvicinarsi a via Cavour». In questo scenario certo poco edificante, «non sono rari gli episodi sfociati in rissa con intervento di carabinieri e ambulanze. Il vicolo poi dove si trovava il Serd e dove si affacciano abitazioni private e vetrine dei negozi, è diventato lo spazio dove queste persone si recano per fare i loro bisogni , spesso davanti ai portoni delle case. Tutto questo è ancora più grave se si considera che a meno di 50 metri c’è una scuola materna». La strada poi, «viene spesso bloccata da auto e moto ed è meglio non chiedere di far passare se non si vuole mettere a rischio la propria incolumità. Tutto questo è diventato inaccettabile. Noi non godiamo più della libertà a causa di persone che vivono nel totale disprezzo delle regole».

RIPRODUZIONE RISERVATA