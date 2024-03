Risse e vandali: allarme a Stampace 

Il più aggressivo è lui: pantaloni e giubbotto nero, cappuccio di una felpa bianca sulla testa, sneckers chiare, età apparente sulla ventina o giù di li. Comincia a urlare, poi parte in una rincorsa e scarica la sua energia in un calcione che colpisce il rivale. Poi altre spinte, pugni, urla, giubbotti che si allungano, corpi che si divincolano. Altri quattro, attorno, lo incitano come se fossero dentro in uno stadio. Spaccano un cestino, alcuni colpiscono con una scarica di pugni lo sportello di un’auto parcheggiata, altri salgono sui tetti delle auto, gridano ubriachi. Sono le 4 del mattino di lunedì, all’angolo tra via Mameli e via Caprera, ma potrebbe essere un altro giorno, lo stesso angolo del quartiere, altri protagonisti di liti, risse, urla schiamazzi, sempre uguali perché a Stampace ormai sono quotidiane. I residenti sono esasperati e parlano di emergenza sociale: «Tra aggressioni, scoppi di petardi, episodi di violenza, bottiglie rotte, la nostra sicurezza e serenità sono a rischio», dicono. «Tutte le sere così, ragazzi e ragazze, giovani e giovanissimi, non fa neanche più differenza. E prima o poi qualcuno si farà male davvero», racconta uno degli abitanti di zona. «Prima non avevamo paura di uscire da casa, ora sì», aggiunge. E non a caso chiede di restare anonimo.

Pericoli e disagi

Le segnalazioni si moltiplicano, la sfiducia sale. La situazione nel quadrante di via Mameli-via Caprera è più pesante rispetto ad altre strade del quartiere. La notte, dopo una certa ora, tra le 3 e le 4, «la situazione diventa ingestibile. I residenti non ce la fanno più: non c’è solo un problema di sicurezza, adesso», come alla Marina, «c’è un’emergenza sociale, che ha risvolti negativi sulla salute delle persone. Ogni notte veniamo svegliati dalle urla di questi balordi, e il riposo diventa un’utopia», denuncia Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti di Stampace.

Trova nuove declinazioni e consueta e variegata rumorosità notturna e molesta di cui il quartiere proprio non ne può più, adesso scimmiotta pure un gioco becero: quello di chi sale sui tetti delle auto, sfonda i vetri, distrugge gomme e specchietti. Ad accendere la miccia, ogni notte, è sempre l’alcol. «Tutti i giorni segnaliamo situazioni di degrado che non vengono mai gestite dalle istituzioni», denuncia Costa. «non si può più vivere così», aggiunge.

Gli appelli

Sotto accusa finiscono anche «i locali che non rispettano gli orari di chiusura e non riescono a gestire durante le ore notturne gli avventori che sostano fuori». Tutto questo contribuisce a rendere «la situazione drammatica. I residenti lamentano il mancato riposo notturno e molti ricorrono alle cure degli psicologi mentre altri ancora pensano di vendere la propria casa e lasciare Stampace che sta diventando un quartiere insicuro e invivibile», dice ancora Costa.

I residenti chiedono presidi fissi e sistemi di videosorveglianza: «Da tempo abbiamo sollecitato le istituzioni a intervenire, avevamo chiesto la possibilità di un “vigile di quartiere” a presidio della sicurezza e della tranquillità degli abitanti», dice ancora Costa. E aggiunge. «Da anni chiediamo al Comune che venga installato il sistema di videosorveglianza, un deterrente importante certamente non risolutivo del problema ma comunque un deterrente. Ancora stiamo aspettando».

