Risse e sporcizia, sotto i portici regna il degrado 

Arrivano ogni giorno a metà mattina. All’inizio sono due o tre, poi piano nel corso della giornata diventano una decina. Stanno li, seduti sull’ingresso (chiuso) della vecchia Casa dello studente, nell’ultimo tratto dei portici di via Roma, tra via Angioy e via Sassari: bevono vino e birra, fumano, e chiacchierano. Finché l’alcol non sale alla testa, non disturbano (quasi) nessuno. Stanno lì a bivaccare (il regolamento Sicurezza lo vieta). Poi, però, quando si ubriacano cominciano le risse, le urla, le molestie verbali ai passanti, e utilizzano come un bagno l’edicola li accanto da cui provengono miasmi insopportabili: cosi via Roma accanto a Palazzo Bacaredda diventa un incubo per turisti, negozianti della zona e semplici cittadini che ogni giorno transitano per raggiungere il Largo o, nell’altra direzione, la stazione. «Ieri pomeriggio l’ennesima lite e l’intervento della polizia chiamata dai residenti ormai esasperati», denuncia Marcello Polastri, consigliere comunale e presidente della commissione Sicurezza. «Ho già avvertito il dirigente della polizia locale e il sindaco affinché si predano provvedimenti, soprattutto per impedire che continuino minacce e atteggiamenti molesti per la collettività», aggiunge.

Residenti e commercianti della zona sono in allarme: «Quando queste persone si ubriacano, diventano moleste. Per noi, a volte, è un problema anche solo passare in via Roma davanti a loro. Senza considerare che spesso riceviamo insulti. Non ci sentiamo sicuri. Non solo: ormai l’odore di urina che arriva dall’edicola è diventato insopportabile», dicono i negozianti della zona. Esasperati anche i residenti che denunciano come spesso «siamo costretti a cambiare strada». «È un problema», dice Edorado Tocco, presidente del Consiglio comunale. «Spesso chiedo agli uffici dell’igiene del Suolo di intervenire per lavare la strada e prontamente intervengono», aggiunge.

Tutti invocano l’intervento del Comune, «il regolamento di polizia urbana contempla il Daspo in questi casi», dice Polastri. «Credo che sia un problema di ordine pubblico più che di assistenza sociale», sottolina Viviana Lantini, assessora alle Politiche sociali. «Purtroppo molte persone non accettano aiuti che presuppongano il rispetto di regole come quelle vigenti nei nostri servizi offerti in coprogettazione con Caritas ozanam e Donne al traguardo. Il nostro servizio di pronto intervento sociale garantito in appalto da Croce rossa, è stato ulteriormente potenziato anche alla fascia oraria pomeridiana proprio per consentire un più preciso supporto a eventuali casi di bisogno sociale di qualsiasi natura, fornendo aiuto e raccordo col servizio sociale in breve tempo». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA