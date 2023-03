«Risse e spaccio, un’emergenza continua» 

In piazza del Carmine non sanno neppure più quante sono stati «le brutte storie» avvenuti in questi mesi. Quando chiedi di frugare nella memoria, alcuni tra residenti e commercianti tralasciano gli episodi «più insignificanti che si ripetono quotidianamente» per rispolverare «i fattacci». L’ultimo caso la rissa tra due stranieri avvenuta appena pochi giorni fa davanti a tanti genitori con i bambini. Alcune settimane fa un bimbo di sette anni (lo aveva denunciato sua madre) era stato avvicinato da due giovani ubriachi. Il piccolo si era impaurito pensando che volessero portarlo via.Lo scorso giugno gli agenti della Squadra Volante avevano arrestato un 25enne di origine gambiana per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Quando i poliziotti erano intervenuti dopo la segnalazione di una rissa l’uomo aveva manifestato un atteggiamento violento e aggressivo, tentando anche di fuggire.

Proprio ieri mattina, in Prefettura, durante l’incontro quindicinale con i comitati dei quartieri e i commercianti del centro storico, si è discusso di piazza del Carmine e delle troppe e ricorrenti tensioni.

