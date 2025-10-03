Risse e spaccio, il Questore mette i sigilli al market in via Sassari 

Era da mesi l’epicentro di risse, episodi di violenza e spaccio. Ora dovrà abbassare le serrande per quindici giorni. Un locale di alimentari in via Sassari, gestito da un cittadino straniero, è stato chiuso per ordine della Questura ieri mattina. I sigilli sono arrivati proprio quando la manifestazione proPal attraversava la via del centro cittadino.

Il minimarket, di proprietà di un imprenditore bengalese, all’inizio di settembre è stato teatro di una violenta colluttazione tra giovani stranieri, l’ultimo di una lunga serie di episodi che avevano fatto scattare l’allarme delinquenza nella zona e spinto i ristoratori di via Sassari a chiedere un intervento per rendere la strada sicura e accogliente per i potenziali clienti.

L’intervento del Questore è arrivato in base all’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che conferisce al rappresentante del ministero dell’Interno il potere di sospendere o, in caso di recidiva, revocare le licenze degli esercizi pubblici e di vicinato, quando questi siano teatro di tumulti, gravi disordini o rappresentino un pericolo per l'ordine pubblico, la moralità, il buon costume o la sicurezza dei cittadini.

RIPRODUZIONE RISERVATA