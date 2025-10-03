VaiOnline
Stampace.
04 ottobre 2025 alle 00:38

Risse e spaccio, il Questore mette i sigilli al market in via Sassari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Era da mesi l’epicentro di risse, episodi di violenza e spaccio. Ora dovrà abbassare le serrande per quindici giorni. Un locale di alimentari in via Sassari, gestito da un cittadino straniero, è stato chiuso per ordine della Questura ieri mattina. I sigilli sono arrivati proprio quando la manifestazione proPal attraversava la via del centro cittadino.

Il minimarket, di proprietà di un imprenditore bengalese, all’inizio di settembre è stato teatro di una violenta colluttazione tra giovani stranieri, l’ultimo di una lunga serie di episodi che avevano fatto scattare l’allarme delinquenza nella zona e spinto i ristoratori di via Sassari a chiedere un intervento per rendere la strada sicura e accogliente per i potenziali clienti.

L’intervento del Questore è arrivato in base all’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che conferisce al rappresentante del ministero dell’Interno il potere di sospendere o, in caso di recidiva, revocare le licenze degli esercizi pubblici e di vicinato, quando questi siano teatro di tumulti, gravi disordini o rappresentino un pericolo per l'ordine pubblico, la moralità, il buon costume o la sicurezza dei cittadini.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero.

L’Italia va in piazza per Gaza

Hamas accetta il piano di pace di Trump: «Pronti a rilasciare gli ostaggi» 
Lo sciopero

«Stop al genocidio» Due milioni in piazza

«Siamo tutti “Global Sumud Flotilla”» Un unico grido di solidarietà in cento città 
la crisi

Hamas dice sì al piano di Trump: «Pronti a liberare tutti gli ostaggi»

Svolta in serata. Il presidente Usa: ora Israele fermi le bombe 
Regione

La Finanziaria 2026 muove i primi passi

L’assessore Meloni: «L’obiettivo è approvare la manovra entro l’anno» 
Alessandra Carta
Cronaca

Al setaccio l’auto di Ragnedda Oggi l’addio a Cinzia

Delitto di Palau, i Ris al lavoro: si cercano i complici del carnefice 
Andrea Busia
L’intervista

Il cacciatore di virus:  «Nella pandemia la paura è stata la mia compagna»

Ferdinando Coghe, 69 anni, va in pensione: «Viaggerò con mia moglie, e ho un progetto» 
Piera Serusi
Energia

Pichetto Fratin corre sulle aree idonee in attesa della Consulta

Nuove regole e vincoli sulle distanze tra gli impianti e i monumenti tutelati 
Lorenzo Piras