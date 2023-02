Risse e schiamazzi in centro: «Ora basta» 

Il fine settimana di caos è iniziato sabato sera con una rissa in piazza Sant’Eulalia. Numerose le segnalazioni arrivate al 112 con l’intervento delle pattuglie del nucleo radiomobile della compagnia. Alcuni giovani alla vista dell’auto dei militari si sono allontanati verso la scalinata, ma sono stati fermati per essere identificati. Uno di questi, Gabriele Sanna, 18 anni, come ricostruito dai carabinieri si sarebbe rifiutato di fornire le indicazioni sulla propria identità, distendendosi su un muretto per non farsi controllare. Il ragazzo avrebbe poi reagito, colpendo uno dei militari al volto: è stato immobilizzato a fatica continuando anche in caserma con un atteggiamento violento e poco collaborativo. Alla fine, su disposizione del pm di turno, è stato arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato anche per rifiuto d’indicazione della propria identità e oltraggio a pubblico ufficiale. Ha trascorso la domenica ai domiciliari e ieri mattina, assistito dall’avvocato Ennio Maccioni, è stato processato per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e concesso i termini a difesa, fissando la prossima udienza per il 16 giugno. Vista la giovane età e il fatto che il ragazzo sia incensurato, non ha disposto nessuna misura: il 18enne è così tornato in libertà.

Risse, schiamazzi, la ressa rumorosa dei giovani in strada a notte fonda, atti vandalici, le botte ai carabinieri (e un arresto): l’ennesimo weekend movimentato nei quartieri del centro storico provoca la reazione dei residenti, esausti da una situazione «esasperante e preoccupante». E ieri sera, nella chiesa della Santissima Annunziata nel corso Vittorio Emanuele, gli abitanti di Stampace hanno avuto un incontro con i carabinieri della stazione del loro rione proprio per parlare di quanto sta accadendo e cercare una soluzione che garantisca una maggiore tutela dei residenti.

Botte e manette

Il degrado

Ma ancora una volta alla Marina, a Stampace e a Villanova gli abitanti hanno dovuto convivere con una serie infinita di problemi, denunciati oramai con cadenza settimanale. Una scazzottata in piazza Matteotti, all’interno della stazione dell’Arst, la presenza di gruppi di ragazzini ubriachi, gli schiamazzi notturni e lo schifo che ogni mattina si osserva nelle strade del centro invase da rifiuti, bottiglie e dai “bisogni” del popolo della notte. «Abbiamo la necessità di avere un presidio fisso delle forze dell’ordine», spiega Adolfo Costa, del comitato di Stampace, «ma anche le telecamere promesse da anni e mai montate nei varchi d’accesso e di uscita dal quartiere. Non ci sentiamo tutelati dall’amministrazione che pensa a concedere spazi alle attività produttive anziché occuparsi dei residenti».

Sandra Orrù del comitato Apriamo le finestre alla Marina, evidenzia: «È in approvazione il nuovo regolamento di polizia urbana ma purtroppo non cambierà niente. E le criticità si registrano anche di pomeriggio e di sera, non solo la notte. I controlli? Servirebbero anche quelli a piedi da parte delle forze dell’ordine». Carlo Macciò, comitato di Villanova, aggiunge: «Abbiamo avuto degli incontri con il prefetto e il Comune. Altri sono in programma e confidiamo di poter collaborare fattivamente».

