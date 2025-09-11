Risse e aggressioni: «Servono più agenti» 

«Potenziare gli organici delle forze dell’ordine per garantire il controllo del territorio». Lo chiede il segretario generale provinciale del Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia (Siulp) Massimo Vargiu dopo i recenti episodi di microcriminalità avvenuti in via Sassari e piazza del Carmine.

«Della questione se n’è parlato nelle ultime riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in Prefettura», ricorda, «e siamo convinti che per contrastare la violenza urbana occorra incrementare gli organici ormai ridotti all’osso». Questo per «garantire la sicurezza e la tranquillità di cittadini e turisti, scongiurando ulteriori episodi che spaventano i residenti e mettono in difficoltà le attività commerciali, per di più in aree dove si continua a spacciare anche in pieno giorno».

Il Siulp chiede al prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, che si mettano in campo «iniziative dure e decise da parte dello Stato. Allo sforzo già notevole di tutte le forze dell'ordine, alle quali va la nostra gratitudine, deve seguire una presa di coscienza collettiva. Cagliari non è più una città così tranquilla come lo era un tempo. Un tentato omicidio e le risse dei giorni scorsi lo dimostrano. È impensabile che si abbia paura di uscire di casa per il timore di essere vittime di un’aggressione». (ste. lap.)

