Risse, droga, alcol e coltelli: «Ora è un’emergenza sociale» 

Via Napoli. Quarantottore dopo il “sabato dei coltelli” i residenti sono ancora scossi, spaventati, preoccupati, tanti pure arrabbiati. Tutto il quartiere della Marina, avamposto della movida, si riscopre porto insicuro della città. Se qui i residenti già non dormivano sonni tranquilli, l’ultima scia di sangue con lo scontro tra algerini e tunisini riscrive i codici della paura, esce dai binari della logica, rimodula la percezione della sicurezza. «Certo che siamo preoccupati», dice Ilio Todde, ristoratore e residente nel quartiere. «Prima c’erano i ragazzini che dal pomeriggio a notte fonda si ubriacavano, bivaccavano, tenevano in scacco il quartiere con la malamovida. Adesso il quartiere sembra abbandonato a queste bande. Siamo preoccupati», dice. Lui che la sera di sabato è stato testimone diretto dell’aggressione davanti al suo ristorante: «Quando ho sentito le grida sono uscita in strada, ho visto l’inseguimento, poi sono comparsi i coltelli e in quel momento ho lanciato un urlo che ha messo in fuga gli aggressori. Mia figlia, 23enne, sentendo le mie grida si è affacciata e ha soccorso a mani nude la persona ferita. Ma si può vivere così in una società civile?», domanda.

Coro unanime

La Marina da tempo è piombata in una spirale di degrado e abbandono, «sociale in molti casi», dice Massimo Lecca mentre rientra nella sua abitazione. Dove ormai si spaccia anche durante il giorno, si abbandonano i rifiuti ovunque, si utilizzano vicoli e piazzette come bagni pubblici, dove, soprattutto, la disperazione trasforma in buchi neri di criminalità un luogo della città che dovrebbe risplendere. Una miscela pronta a esplodere, insomma. Come è accaduto sabato scorso in via Napoli: «Sembrava il far -west», dice ancora Lecca. Da tempo tutti alla Marina lanciano l’allarme, ma adesso «è una vera e propria emergenza, la situazione è fuori controllo», dice Raimondo Carboni, titolare del Caffé Savoia. «Ormai, la sera, si vive un senso di insicurezza. Perché l’idea è che la Marina sia diventata una zona franca della legalità, dove tutto è consentito», aggiunge.

Degrado

Il metro di valutazione non è la statistica dei reati, ma una sensazione generale che passa anche da un cestino della spazzatura stracolmo, dai ragazzini che barcollano e urlano ubriachi, dalle risse ormai quotidiane e dalle violenze (nei casi più gravi) come quella di due giorni fa. «È degrado, incuria, ma adesso anche insicurezza», rilancia Nicola Marongiu, della bottega di alimentari Sapori di Sardegna. «Tempo fa abbiamo inviato diverse pec alla Prefettura, al sindaco, a vari assessori per denunciare il degrado, l’abbandono e questo rapido scivolamento verso la violenza. Il problema è che non abbiamo mai ricevuto risposta». Ora si parla di un presidio fisso delle forze dell’ordine. Già ieri mattina c’era una camionetta dei carabinieri. «Un presidio fisso serve per un po’, per tamponare l’emergenza, ma poi occorre un piano di rilancio per il quartiere», dice ancora Marongiu. Tradotto: controlli, presidi e sanzioni hanno certamente la loro forza ed efficacia ma solo se accompagnati da un progetto di sviluppo.

Riqualificazione

Sul rilancio insiste anche Ignazio Boi, altro residente alla Marina. «Manca un’idea chiara di centro storico. Senza regole e senza un piano di sicurezza, è inevitabile che prevalgano teppismo, alcol, chiasso, il tutto a scapito dei residenti. Ci hanno ripetuto negli ultimi anni che non c’era problema di sicurezza in Marina, oggi però siamo in piena emergenza sociale. Va bene il presidio fisso, ma con le forze dell’ordine che girano per il quartiere, tutto il giorno e tutti i giorni».

Anche i commercianti sono preoccupati, per il clima teso. «Abbiamo visto che sono già stati intensificati i controlli e questa è una buona notizia», dice Alberto Melis, Antica Cagliari. «Giusto incrementare l’attenzione, soprattutto dopo gli ultimi episodi, con la speranza che questi fatti, che accadono in tante altre realtà, non si ripetano più».

