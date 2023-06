Rissa tra vicini di casa, un ferito grave 

Una colluttazione dopo una lite vicini di casa finisce in un bagno di sangue. Ad avere la peggio è Igor Piras, 43 anni di Iglesias, ora ricoverato in prognosi riservata nel presidio ospedaliero del Brotzu di Cagliari.

La lite

Attimi di paura venerdì per alcuni residenti del rione “Paraguay”, quando in via Donizetti hanno assistito ad un diverbio rapidamente degenerato e che ha fatto registrare due feriti. Igor Piras ha avuto la peggio e si trova tuttora ricoverato nel presidio ospedaliero del Brotzu in prognosi riservata ed in attesa del responso di un esame maxillo facciale per una grave lesione al volto. Il secondo ferito (Nunzio Scano, 24enne vicino di casa dello stesso Piras) è stato dimesso nella tarda serata di venerdì dopo una serie di accertamenti, per lui saranno necessari trenta giorni di cure.

Da quanto si apprende la lite sarebbe scaturita per futili motivi: una donna residente nella via passeggiava con il proprio cane e quando quest’ultimo avrebbe espletato i propri bisogni nei pressi dell’abitazione di Piras, si sarebbe accesa una discussione poi degenerata con l’arrivo del padre e del fratello della donna e del padre di Igor Piras. Dalle parole si è passati ai fatti e da un video diffuso sui social e che ha rapidamente girato sugli smartphone di mezza città, si vede che a nulla sono serviti i tentativi dei presenti per provare a sedare gli animi e dividere i litiganti. Le immagini immortalano un capannello di persone fra due automobili parcheggiate nella via Donizetti, l’audio evidenzia i toni alterati e le grida di chi ha compreso che i quattro uomini si avviavano ad uno scontro che avrebbe potuto far degenere la situazione; sono stati sufficienti pochi attimi per arrivare al corpo a corpo e nel video che ha lasciato sgomenti i centinaia di utenti che l’hanno ricevuto, si sente distintamente la voce disperata di una donna che urla più volte “basta”. Durante la zuffa Igor Piras sembra sia stato colpito, non è ancora chiaro da chi, al volto da un oggetto contundente e le sue condizioni sono apparse serie fin da subito.

I soccorsi

Sul luogo è immediatamente intervenuta una pattuglia del comando di Polizia, mentre un’ambulanza del 118 si è occupata di prestare il primo soccorso al 43enne prima del trasferimento in codice rosso al Brotzu di Cagliari. Sulla vicenda ora indaga il Commissariato. Occorrerà chiarire esattamente cosa sia accaduto, far luce su chi ha colpito Piras e cosa abbia utilizzato, perché sul luogo e nelle perquisizioni successive non è stato rinvenuto alcun oggetto. (red. igl.)

