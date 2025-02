Rissa tra tifosi, ventuno denunciati 

Dopo dieci giorni di analisi dei filmati e di raccolta delle testimonianze sono scattate le denunce: 21 tifosi del Monastir e del Tempio sono stati segnalati alla Procura per lo scontro avvenuto il 26 gennaio ai margini della partita di calcio di Eccellenza in via Bottego.

Si tratta di persone tra i 17 e i 53 anni, 13 risultano appartenere alla tifoseria del Monastir 1983, mentre 8 sono sostenitori dei galluresi. Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso, con l’obiettivo di individuare eventuali altre tifosi coinvolti e di accertare le singole responsabilità.

«Chi ha partecipato a questi scontri non ha niente a che vedere con noi e, come società, condanniamo gli episodi», dichiara il presidente del Monastir 1983, Marco Carboni. «All’interno dello stadio, in occasione della partita col Tempio prima, durante e dopo la gara non è avvenuto nulla, tutto si è svolto all’insegna della massima sportività».. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA