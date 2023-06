Rissa tra stranieri: trovati coltelli e merce rubata 

Quando è scoppiata una gigantesca rissa in piazza Matteotti, gli agenti della Polizia Locale sono arrivati mentre i protagonisti stavano cercando di scappare. In collaborazione con il personale della Squadra volante hanno bloccato due giovani extracomunitari: avevano addosso un coltello e diversi oggetti di provenienza certamente furtiva. Al termine delle operazioni di identificazione sono stati denunciati per ricettazione e porto abusivo d’arma.

Su quanto accaduto mercoledì notte sono in corso ulteriori indagini: non è semplice però ricostruire cosa abbia provocato la rissa. Quando le pattuglie della Municipale e della Polizia di Stato hanno raggiunto la piazza, tre giovani sono riusciti a fuggire. Altri due invece sono stati fermati. Non è escluso che la discussione sia nata per questioni legate al mondo dello spaccio, proprio nella zona. Oltre al coltello, sono stati sequestrati telefoni cellulari, portafogli e altri oggetti rubati.

Trovato anche un capo di abbigliamento che aveva ancora attaccato il sistema anti-taccheggio, portato via da un negozio del centro. I due diciottenni nordafricani sono stati identificati dalla Polizia Scientifica. Poi è scattata la denuncia. (m. v.)

