Rissa tra ragazzini ubriachi: un ferito 

Birra e superalcolici venduti anche ai minori sino a tarda sera. Sarebbe questo il carburante della rissa che, sabato sera, ha fatto volare calci e pugni tra una decina di ragazzini in piazza Sant’Eulalia. A farne le spese un minorenne pestato a sangue, tanto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri e di un’ambulanza che ha soccorso il ferito. L’ennesimo fine-settimana di violenza e degrado alla Marina ha fatto nuovamente esplodere le polemiche dei residenti che chiedono con forza interventi di prevenzione, soprattutto contro la vendita indiscriminata di alcolici.

L’aggressione

Erano da poco passate le 20 di sabato quando nella gradinata di piazza Sant’Eulalia è divampata la rissa tra alcuni gruppetti di adolescenti che si sono affrontati nella parte bassa del sagrato.

Un giovane, non ancora maggiorenne, sarebbe stato portato via in ambulanza con il volto tumefatto e ricoperto di sangue. «Sono tutti ragazzini sardi, molti dei quali non cagliaritani», riferisce un residente, «non è la prima volta che dobbiamo assistere a queste violenze, visto che sono almeno cinque le attività della zona che vendono sino a notte fonda gli alcolici ai minorenni senza chiedere documenti e senza rispettate le norme sul divieto di vendita e somministrazione».

I gruppi di adolescenti

Sarebbero proprio le rivendite che non rispettano la legge a funzionare da richiamo per i gruppetti di ragazzini che, sin dal primo pomeriggio, si ammassano nei pressi della chiesa o in altre zone del rione Marina. Nelle scorse settimane la scintilla è scoppiata tra giovani isolani e gruppi di magrebini, questa volta invece i protagonisti della rissa erano tutti sardi, alcuni – a quanto pare – provenienti dai centri del Cagliaritano.

Le proteste

Non nasconde la frustrazione Sandra Orrù, alla guida del comitato “Apriamo le finestre alla Marina”, che da tempo si batte per dar voce ai tanti residenti cagliaritani che chiedono maggiore sicurezza. «La situazione nel quartiere Marina di Cagliari è diventata insostenibile. La zona nel weekend e non solo diventa “terra di nessuno”, occupata da orde di ragazzini che utilizzano questa parte della città come se fosse il giardino di casa loro. Le violenze si ripetono e non si riesce ad arginarle nemmeno con l’intervento delle forze dell’ordine». E c’è già chi sollecita un intervento del Comune per chiedere un’ordinanza che limiti la vendita di alcolici.

