Rissa tra poliziotti e giocatori del Perù C’è anche Lapadula 

Finale di impegni in nazionale piuttosto movimentato per Gianluca Lapadula e tutta la nazionale del Perù. L’attaccante del Cagliari, così come diversi suoi compagni, è stato coinvolto in uno scontro con la polizia spagnola a Madrid nella notte che ha preceduto la partita amichevole contro il Marocco, che ieri sera ha giocato da titolare al Cívitas Metropolitano (stadio dell’Atlético Madrid). Per la cronaca, è finita 0-0 con Zambrano e Boufal espulsi per un accenno di rissa, Lapadula sostituito da Liza al 90’.

L’episodio

Tutto sembra essere nato da un malinteso. Nella serata di lunedì circa trecento tifosi peruviani si sono radunati sotto l’albergo che ospitava la nazionale per accogliere i giocatori con bandiere, striscioni e fumogeni. Durante un momento del saluto fra la squadra e i sostenitori, alcuni poliziotti che dovevano garantire l’ordine pubblico avrebbero scambiato per dei tifosi il portiere Pedro Gallese e il centrocampista Yoshimar Yotún, in quanto erano vestiti diversamente dai compagni, e li hanno fermati in maniera energica per impedirne l’ingresso in albergo, scatenando la dura reazione e un alterco durato diversi minuti che ha coinvolto lo stesso Lapadula e altri componenti della nazionale peruviana, letteralmente venuti alle mani coi poliziotti. Peraltro, diversi tifosi hanno provato a far capire con chiare urla alla Polizia che stavano colpendo dei giocatori, ma senza esito.

La reazione

Lapadula è riuscito a evitare ulteriori problemi, ma il suo compagno Gallese è stato portato in commissariato con l’accusa di aver colpito un poliziotto a un occhio. È stato lasciato andare solo poco prima delle 5 del mattino, dopo che anche i suoi compagni Carvallo e Valera (coinvolti nello scontro) hanno fornito la loro versione dei fatti. «Volevamo salutare i tifosi e hanno iniziato a prenderci a pugni», la dura accusa di Gallese. La federazione peruviana, a seguito dell’accaduto, ha condannato il comportamento della Polizia e si è schierata al fianco dei propri giocatori: «Ribadiamo di essere rispettosi delle autorità e delle norme di ogni Paese che visitiamo, ed esprimiamo la nostra totale contrarietà alla violenza», la nota pubblicata nelle ore seguenti. «Vogliamo garantire i diritti di Gallese e di tutti i nostri giocatori, componenti dello staff e impiegati».