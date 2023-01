Rissa tra pazienti, paura in ospedale 

Tre medici, due infermieri e un operatore socio sanitario barricati in una stanza mentre alcuni giovani pazienti del reparto di Neuropsichiatria infantile e adolescenziale del Microcitemico si affrontano in una rissa, degenerata anche in una serie di danneggiamenti degli arredi. Sono i carabinieri, per due volte in un sabato ad alta tensione, a intervenire per aiutare il personale ospedaliero e per riportare la calma. «Gli operatori sono spaventati e temono per la loro incolumità», sbotta Giampaolo Cugliara, segretario provinciale della Fials. «In un contesto così drammatico dove gli atti di violenza possono avere gravi conseguenze bisogna garantire sicurezza ai pazienti e tutelare gli operatori», ribadisce il segretario regionale dell’Usb Sanità, Gianfranco Angioni.

La paura

Sono gli stessi sindacati del personale ospedaliero a denunciare «una situazione al limite» in un reparto con degenti (di età fino ai diciassette anni) da assistere con grande delicatezza e da tutelare vista la loro condizione di difficoltà psichica. Come fanno sapere Fials e Usb Sanità, «il reparto può ospitare al massimo sei pazienti mentre sabato ne erano presenti otto». Alle 9 circa c’è il primo allarme con una rissa tra due pazienti sedata dall’intervento delle due guardie giurate (ovviamente non armate, visto il contesto). Due ore dopo un altro grave episodio, con il coinvolgimento di più ragazzi: impossibile riportare la calma, con danneggiamenti e tentativi di gesti di autolesionismo. Viene richiesto anche l’intervento dei carabinieri che raggiungono il reparto dopo una terza rissa sfociata all’interno del reparto: anche i militari, disarmati, possono far poco ma la loro presenza serve a portare un po’ di calma.

L’assalto

Di pomeriggio è il caos. Come denunciato dal personale dell’ospedale e dalle guardie giuratea, e poi accertato dai carabinieri del nucleo radiomobile, tre giovani pazienti cercano di sfondare la porta d’ingresso del reparto usando un letto come ariete. C’è anche l’assalto alla guardiola degli infermieri con il lancio di sedie e altri oggetti. Gli operatori si chiudono in una stanza, protetti dai vigilantes che alla fine devono ricorrere alle cure mediche in pronto soccorso. Sono nuovamente i militari a raggiungere il reparto e, dopo aver convocato i familiari dei pazienti, a riportare la situazione alla normalità. Di quanto successo viene informata anche la Procura.