Rissa tra mamme, il pm chiede due condanne 

La zuffa tra mamme per il rimborso di un paio di occhiali rotti in un litigio tra bimbi di 8 anni, scoppiata all’esterno delle elementari di San Pietro a Nuoro, finisce con una richiesta di condanna in Tribunale. Ieri la pm Ilaria Pais ha chiesto la condanna della madre e della zia di uno dei bambini rispettivamente a due anni e 2 mesi e 9 mesi di reclusione. L’accusa per le due donne (non riveliamo il nome per tutelare i minori) è quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, lesioni e calunnia. La mamma rea di aver iniziato la zuffa infatti aveva denunciato a sua volta la coppia che aveva aggredito. Il pm ha ripercorso quel giorno, quando dopo aver accompagnato i figli, le due donne si erano affrontate all’ingresso della scuola a suon di insulti. La rabbia che montava da giorni, covata per ore, esplodeva all’uscita di scuola quando si erano azzuffate sul marciapiede davanti all’ingresso delle elementari. La mamma di un bambino, che aveva litigato con un coetaneo, lamentava la rottura di un paio di occhiali e, spalleggiata dalla zia, pretendeva il rimborso dai genitori del compagnetto. Era volato un ceffone, poi il parapiglia. Mamma e zia sono difese da Alessandro Tuvoni e Carlo Lecca, la coppia aggredita è parte civile con Antonello Cucca.

