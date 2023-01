Rissa tra mamme, due a giudizio 

Uno spaccato genitoriale cartina tornasole del disagio giovanile fenomeno che il prefetto Dionisi, durante la conferenza stampa di saluto appena arrivato in città, ha ricordato sarà affrontata con attenzione: «La questione giovani sarà uno dei punti di maggior attenzione, e di cui ho parlato anche nell’incontro il sindaco di Nuoro per dare un inquadramento più ampio al fenomeno».

La vicenda di cronaca è di aprile. Dopo aver accompagnato i figli in classe, le due donne si sono affrontate all’ingresso della scuola con parole pesanti e insulti. Quella rabbia, che montava da giorni, è covata per alcune ore esplodendo dopo le 12 quando all’uscita di scuola si sono azzuffate sul marciapiede davanti all’ingresso delle elementari di San Pietro. La mamma di un bambino, che aveva litigato con un coetaneo, lamentava la rottura di un paio di occhiali e, spalleggiata dalla zia, pretendeva il rimborso dai genitori del bimbo che aveva causato il danno. È volato un ceffone e poi il parapiglia con ciocche di capelli strappati all’aggredita. Una scena di genitori bulli davanti a bimbi che al suono della campanella riempivano il cortile. Ieri il giudice ha rinviato a giudizio mamma e zia (difese da Alessandro Tuvoni e Carlo Lecca), la coppia aggredita si è costituita parte civile con Antonello Cucca.

La zuffa tra mamme per il rimborso di un paio di occhiali rotti in un litigio tra bimbi di 8 anni scoppiata all’esterno delle elementari di San Pietro a Nuoro finisce in Tribunale. Ieri il gup Giovanni Angelicchio ha rinviato a giudizio madre e zia di uno dei bambini. L’accusa per le due donne (non riveliamo il nome per tutelare i minori) è quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, lesioni e calunnia. La mamma che aveva iniziato la zuffa infatti aveva denunciato a sua volta la coppia che aveva aggredito. «Fare i genitori è il mestiere più difficile del mondo - ricorda l’esperto di problematiche giovanili Gianfranco Oppo - serve una scuola per genitori». Il disagio giovanile è un fenomeno seguito con attenzione anche dal nuovo prefetto, Giancarlo Dionisi, che ne ha parlato nel primo colloquio con il sindaco Andrea Soddu.

La zuffa tra mamme per il rimborso di un paio di occhiali rotti in un litigio tra bimbi di 8 anni scoppiata all’esterno delle elementari di San Pietro a Nuoro finisce in Tribunale. Ieri il gup Giovanni Angelicchio ha rinviato a giudizio madre e zia di uno dei bambini. L’accusa per le due donne (non riveliamo il nome per tutelare i minori) è quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, lesioni e calunnia. La mamma che aveva iniziato la zuffa infatti aveva denunciato a sua volta la coppia che aveva aggredito. «Fare i genitori è il mestiere più difficile del mondo - ricorda l’esperto di problematiche giovanili Gianfranco Oppo - serve una scuola per genitori». Il disagio giovanile è un fenomeno seguito con attenzione anche dal nuovo prefetto, Giancarlo Dionisi, che ne ha parlato nel primo colloquio con il sindaco Andrea Soddu.

Genitori a processo

La vicenda di cronaca è di aprile. Dopo aver accompagnato i figli in classe, le due donne si sono affrontate all’ingresso della scuola con parole pesanti e insulti. Quella rabbia, che montava da giorni, è covata per alcune ore esplodendo dopo le 12 quando all’uscita di scuola si sono azzuffate sul marciapiede davanti all’ingresso delle elementari di San Pietro. La mamma di un bambino, che aveva litigato con un coetaneo, lamentava la rottura di un paio di occhiali e, spalleggiata dalla zia, pretendeva il rimborso dai genitori del bimbo che aveva causato il danno. È volato un ceffone e poi il parapiglia con ciocche di capelli strappati all’aggredita. Una scena di genitori bulli davanti a bimbi che al suono della campanella riempivano il cortile. Ieri il giudice ha rinviato a giudizio mamma e zia (difese da Alessandro Tuvoni e Carlo Lecca), la coppia aggredita si è costituita parte civile con Antonello Cucca.

Più attenzione al disagio

Uno spaccato genitoriale cartina tornasole del disagio giovanile fenomeno che il prefetto Dionisi, durante la conferenza stampa di saluto appena arrivato in città, ha ricordato sarà affrontata con attenzione: «La questione giovani sarà uno dei punti di maggior attenzione, e di cui ho parlato anche nell’incontro il sindaco di Nuoro per dare un inquadramento più ampio al fenomeno».

Gianfranco Oppo sulla vicenda spiega: «I genitori ritengono di sostituirsi ai figli per risolvere tutte le difficoltà e intervenire in maniera maldestra. Essere difensore ad oltranza di tuo figlio porta ad un comportamento non educativo». Manca una scuola per genitori. «Siamo indietro anni luce - aggiunge Oppo - nel modello anglosassone esiste il parent training i genitori vengono addestrati alle difficoltà, a risolvere conflitti, ad esaltare le capacità di trovare soluzioni vantaggiose. Il genitore non deve essere giudicato ma accompagnato. E questo ancor di più perché l’alleanza scuola-famiglia vacilla e il mestiere del genitore è demandato alla capacità di ognuno, che è la ripetizione del modello appreso dai propri genitori: o sei fortunato, o riproponi sistematicamente errori su errori».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata