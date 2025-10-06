Rissa tra giovani: un 17enne in coma Mastella: coprifuoco 

BENEVENTO. Tra di loro c'era stato qualche screzio la settimana prima, durante una festa patronale di un paese vicino. Così alcuni giovani di Benevento, quando hanno saputo da Instagram che un 17enne di Tocco Caudio ed un suo amico diciottenne di Foglianise erano in una discoteca di Montesarchio, li hanno raggiunti, aggrediti e picchiati, anche con spranghe di ferro e una mazza da baseball. Il 17enne è ora ricoverato in ospedale in fin di vita. Il commando ha teso un agguato ai due all’uscita dalla discoteca. Della banda facevano parte quattro ventenni, immediatamente identificati grazie agli impianti di videosorveglianza e arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Le due vittime sono state ricoverate all'ospedale San Pio di Benevento. Il diciassettenne è stato colpito al capo anche con una mazza da baseball e è ricoverato nel reparto di neurorianimazione del “San Pio”, dove è stato sottoposto a due interventi chirurgici. Il suo amico diciottenne, che era riuscito a scappare, è sotto osservazione in ospedale. Il sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico, ha definito l’accaduto «inaccettabile: lo dico da sindaco, da cittadino, da padre, da uomo. Immagini atroci di una spedizione punitiva di giovanissimi contro giovanissimi: una violenza inaudita e senza pietà, un ragazzo ridotto in fin di vita. Parliamo di giovanissimi, di ragazzini in età scolastica che si affrontano a colpi di mazze da baseball senza alcuna pietà, senza alcun senso». Duro anche il sindaco di Benevento, l’ex ministro della Giustizia Clemente Mastella: «Se i sospetti si consolidano sarà coprifuoco perché bisogna evitare in città il rischio azioni da Arancia Meccanica. La sicurezza urbana - aggiunge l'ex Guardasigilli - come la salute pubblica, è un bene che va garantito e preservato per tutti, giovani e anziani, anche a costo di sacrifici e scelte decise».

