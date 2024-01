Rissa tra detenuti, un agente di polizia resta ferito 

Rissa tra detenuti nel carcere di Uta nel giorno di Capodanno: in agente della polizia penitenziaria interviene e rimane ferito, per lui la rottura di un dito per la mano.

A darne notizia è il segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria Michele Cireddu: «Iniziamo il nuovo anno cosi’ come avevamo lasciato il vecchio. È una situazione insostenibile, siamo seriamente preoccupati. Nel corso della rissa tra detenuti gli aggressori hanno utilizzato delle parti di una sedia a rotelle sottraendola ad un detenuto invalido, per ricavare delle armi bianche con cui colpire un detenuto. È stato provvidenziale l’intervento di un sovrintendente che ha evitato che gli aggressori procurassero gravi ferite al detenuto aggredito.

Nel tentativo di bloccare l’azione violenta ha però subito un colpo di tubo in ferro nella mano che gli ha causato la rottura del dito. Sono quindi arrivati i rinforzi che sono riusciti a separare i detenuti prima che la situazione potesse diventare ancora più drammatica».

Michele Cireddu ricorda che il sindacato Uil ha richiesto più volte «di dotare il personale di strumenti e mezzi per contrastare efficacemente i tentativi di aggressione e rendere più sicure le sezioni detentive, per garantire l’incolumità del personale e degli stessi detenuti. Una richiesta purtroppo caduta nel vuoto». (red. pro.)

