Rissa in via Mameli, 21enne accoltellato 

Nelle strade del centro, dove si concentra la movida notturna della città, ormai si registrano aggressioni e ferimenti con cadenza pressoché settimanale. L’ultimo ieri mattina, in via Mameli, dove è stato soccorso e portato in ospedale un ragazzo con una ferita da taglio al braccio. In un primo momento i medici avevano segnalato un possibile accoltellamento, ma dopo gli accertamenti è possibile anche che il taglio sia stato provocato da un vetro di bottiglia o da qualche altro attrezzo affilato.

L’aggressione

Il ferimento sarebbe avvenuto a seguito di una rissa, scoppiata alle 5 del mattino di ieri, tra alcuni giovani a causa del consumo eccessivo di alcolici. Alla fine, tra la via Mameli e via Caprera, un’ambulanza del 118 – avvisata da qualcuno dei presenti – ha soccorso un 21enne di Ghilarza con un taglio ad un braccio: il giovane è stato portato all’ospedale Brotzu, in condizioni per fortuna non gravi. Qualche punto di sutura ed è stato rimandato a casa. E se in un primo momento al Pronto Soccorso si era parlato di una lesione provocata da un coltello, alla fine le indagini avviate dagli agenti Squadra Volanti della Questura non hanno consentito di scoprire la dinamica del ferimento. Nessuna delle persone ha visto nulla né ha sporto querela il giovane portato in ospedale. Nessun coltello è stato trovato nella zona, tanto che alla fine il sospetto è che il ferimento, avvenuto nel corso della rissa, possa essere stato causato anche da un coccio di vetro o da un altro oggetto tagliente. Quando tra via Caprera e via Mameli sono arrivati i poliziotti hanno trovato diversi giovani ubriachi, ma nessun testimone in grado di ricostruire l’episodio o fornire elementi per identificare gli autori del ferimento.

Le polemiche

Ormai da settimane, nei rioni della Marina, Stampace e nelle strade del centro, si registra una polemica sulle frequenti aggressioni legate all’abuso di alcolici. Spesso basta anche solo una parola di troppo, uno sguardo o una spallata accidentale – come raccontano i protagonisti dei pestaggi – per innescare le risse nelle vie della movida. Il bollettino dei fine-settimana sono sempre contrassegnati da pestaggi, malori, panchine ricoperte da bottiglie di vodka, birra o altri superalcolici, ma anche angoli dei palazzi trasformati in latrine. Uno scenario di abusi e aggressioni che non risparmia i giovanissimi, ma che a notte fonda e sino alle 4-5 del mattino vede come protagonisti gli adulti: molti italiani, ma anche algerini e tunisini.

Alcol a fiumi

E basta fare un giro per le strade della Marina o di Stampace per capire che l’alcol scorre a fiumi tra via Baylle e Piazza Sant’Eulalia, così come in via Barcellona e via Sicilia. Ma anche dall’altro lato del Largo Carlo Felice, in via Mameli, dove ormai da tempo scoppiano litigi e risse, soprattutto a fine serata e quando sta per albeggiare. «Nonostante le generiche rassicurazioni che più volte riceviamo», ha ripetuto anche qualche giorno fa Sandra Orrù, portavoce dell’assicurazione “Aprite le finestre alla Marina”, «nessuna concreta misura è stata attuata per contenere o prevenire tale fenomeno di degrado».

