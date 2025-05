Rissa in piazza, pescatore accoltellato   

La discussione si è subito infiammata. Poi quel coltello spuntato all’improvviso ha rischiato di trasformare una serata di festa in tragedia. Giovedì notte nella piazza del porto fluviale a Bosa marina è scoppiata una violenta rissa: ad avere la peggio un pescatore 42enne, colpito da una coltellata all’addome. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Sassari mentre il suo aggressore Matteo Sotgiu, 24 anni, è stato subito fermato dai carabinieri e si trova ai domiciliari con l’accusa di lesioni aggravate. Nelle prossime ore dovrebbe comparire davanti al gip per l’udienza di convalida.

La lite

Sarebbe dovuta essere una sera tranquilla, dopo una giornata di festa con l’inaugurazione del nuovo ittiturismo della famiglia Sotgiu. Ma quando il 24enne, insieme al padre e a uno zio, si è ritrovato nella piazza di Bosa marina davanti a un altro pescatore, la serata ha preso una piega diversa. È nata una discussione piuttosto accesa, toni alti e ben presto dalle parole si è passati alle mani. Poi, tutto è successo in pochi istanti: Matteo Sotgiu ha estratto un coltello colpendo all’addome il 42enne. Il pescatore si è accasciato ed è stato subito soccorso. Prima è stato trasportato all’ospedale di Bosa, poi è stato trasferito al Santissima Annunziata di Sassari: ha riportato lesioni interne, è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Nel frattempo i carabinieri della stazione di Bosa e della compagnia di Macomer, guidati dal capitano Giovanni Maria Seu, hanno avviato gli accertamenti per chiarire quanto accaduto. Hanno sentito vari testimoni e subito hanno rintracciato l’aggressore, recuperando anche il coltello utilizzato. Da quanto emerso, sembra che la discussione sia nata per vecchie questioni legate alla pesca ma sulle indagini c’è massima riservatezza. Nella lite sarebbero state coinvolte altre persone fra cui i parenti del 24enne che, avrebbe sostenuto di essere intervenuto in difesa del padre. Sotgiu, assistito dall’avvocato Vincenzo Contu, è ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che presumibilmente si terrà lunedì. L’accusa contestata dalla pm Silvia Mascia al momento è lesioni aggravate.

