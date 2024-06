Rissa in Parlamento, opposizione in piazza 

ROMA. Bagarre e ancora bagarre, con le opposizioni che annunciano la piazza e Lorenzo Fontana le sanzioni per diversi parlamentari dopo il rissone in Aula: 15 giorni di sospensione per Igor Iezzi della Lega e un pacchetto di 7 giorni per Federico Mollicone, Gerolamo Cangiano e Enzo Amich, tutti e tre di FdI. Nelle maglie della giustizia dell'ufficio di presidenza finiscono anche Domenico Furgiuele, altro leghista, e il Pd Nico Stumpo (7 giorni anche a loro), nonché altri 4 giorni per il pentastellato Leonardo Donno. A casa per 3 giorni ci dovranno stare anche Vincenzo Amendola (Pd) e Stefano Candiani (Lega). Due giorni per Arturo Scotto e Claudio Stefanazzi, altri due parlamentari Dem. Sanzioni che non piacciono a Pd ed M5S: sarebbero stati messi sullo stesso piano aggrediti e aggressori.

Le sanzioni

Dire che il cammino parlamentare delle riforme procede in aule agitate è quindi limitativo. Dopo i disordini alla Camera un deputato del M5S è finito al pronto soccorso, e il giorno dopo il clima è rimasto tesissimo. A Palazzo Madama, dove è in discussione il premierato, le senatrici di opposizione hanno occupato i banchi del governo. A Montecitorio, i primi passi verso l'Autonomia sono stati accompagnati dalle note di "Bella Ciao" e pure da grida come "Fuori i fascisti". In entrambi i rami del Parlamento, sedute sospese più volte e forze di minoranza che hanno continuato a sventolare i tricolori, abbandonando l'Aula. Una protesta a cui non hanno partecipato però le forze centriste. Per martedì, quando è atteso il voto finale in Senato sul premierato, le opposizioni hanno convocato una manifestazione a Roma: «Non possiamo accettare che anche il Paese sia ostaggio di questo clima di intimidazioni continue».

La protesta

L'invito è di portare le bandiere dell'Italia. Tutto questo accadeva mentre era in corso il "l'istruttoria" sulla bagarre a Montecitorio. Il presidente della Camera e i questori hanno visionato le immagini e ascoltato i protagonisti per ore. E nei corridoi di Montecitorio si sovrapponevano le voci di un possibile rinvio del verdetto, anche alla luce del fatto che alcuni parlamentari coinvolti non si erano presentati a testimoniare, come - per esempio - Domenico Furgiuele e Igor Iezzi. Un quadro che ha dato la sensazione di un vero e proprio braccio di ferro all'interno della maggioranza. Alla fine restano i fatti e le parole del presidente Lorenzo Fontana: «Non ci possono essere comportamenti che minano la credibilità della Camera», ha tra l'altro detto mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa pensava al summit in corso in Puglia, a Villa Egnazia: «Mi sembra un harakiri, proprio durante il G7».

RIPRODUZIONE RISERVATA