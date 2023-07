Rissa in Parlamento 

Risse e tumulti in aula hanno turbato ieri a Pristina un intervento del premier kosovaro Albin Kurti in parlamento. Come riferiscono i media regionali, diversi deputati dell’opposizione a più riprese durante l’intervento del premier dedicato alla situazione nel nord del Kosovo hanno rivolto frasi offensive nei riguardi di Kurti. La bagarre si è scatenata quando uno dei deputati di opposizione ha lanciato dell’acqua contro lo stesso Kurti e il vicepremier Besnik Bislimi. A scontrarsi fisicamente e senza esclusione di colpi sono stati alcuni ministri con deputati dell’opposizione.