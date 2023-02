Rissa in centro tra ragazzini: un ferito 

Ragazzini e ragazzine fuori controllo e troppo alcol in circolazione: il mix della malamovida è esploso venerdì sera e questa volta un giovanissimo è rimasto ferito con un coltello saltato fuori nella confusione. La rissa ha prima coinvolto un piccolo gruppo e poi ha attirato in strada un centinaio di ragazzi in qualità di supporter o semplici spettatori. Una folla difficile da riportare a più miti consigli dagli agenti arrivati sul posto che alla fine hanno identificato e accompagnato in commissariato un giovane, neomaggiorenne, che sarebbe il responsabile del ferimento dell’altro ragazzo, minorenne.

La scintilla

Teatro della brutta vicenda il crocevia tra via Roma e via Mameli, zona non troppo distante dal nuovo lungomare ma soprattutto da alcuni dei locali più frequentati da giovani e giovanissimi. Quando è scoppiata la rissa, per motivi banali, poco dopo le 21, i ragazzi presenti nei locali, in larga prevalenza adolescenti lontani dalla maggiore età, si sono riversati in strada. All’arrivo degli agenti della polizia locale e del commissariato erano almeno un centinaio e ci sarebbero stati anche gesti quantomeno sopra le righe anche nei confronti delle forze dell’ordine. Tutta la vicenda è oggetto di un’indagine della Polizia di Stato che sta ricostruendo dinamica ed eventuali responsabilità soprattutto in merito al ferimento (in maniera per fortuna non grave) del ragazzo. Il diciottenne identificato sarebbe stato già coinvolto in un episodio di questo genere. Le forze dell’ordine sono dovute intervenire per una rissa tra minorenni anche domenica scorsa, durante la festa di Carnevale. E sono numerosi anche gli episodi di aggressioni e atti di bullismo segnalati nella zona del lungomare.

Troppo alcol

«I ragazzi erano tutti giovanissimi», commenta il comandante della Polizia locale Giovanni Mannoni: «Il problema principale è l’alcol, cercheremo di intensificare ulteriormente i controlli nei locali e nelle rivendite di alcolici». Intanto è probabile che l’argomento entri anche nei lavori del Consiglio comunale di stasera dove tra i punti all’ordine del giorno c’è la discussione di una mozione della minoranza che propone un osservatorio sulla condizione giovanile in città.