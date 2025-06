Rissa fra vicini, 4 ai domiciliari 

Dopo la rissa e le lesioni è scattata la misura cautelare per sei persone: ieri per tutti si è svolta l’udienza di convalida e il giudice del Tribunale di Oristano Marco Mascia, accogliendo la richiesta della difesa, ha attenuato la misura con i domiciliari per quattro, Nenad, Devid e Giuliano Milanovic e Federico Puddu (assistiti dall’avvocato Gianluca Sannio); mentre divieto di dimora a Uras per Davide e Simone Puddu (difesi dagli avvocati Katia Ledda e Danilo Gorni).

La rissa

All’origine della rissa scatenata a Uras ci sarebbero malumori fra vicini; all’inizio si era tentato di chiarire un dissidio accaduto qualche giorno prima ma durante la discussione gli animi si sarebbero surriscaldati e, dal cortile dell’abitazione dove questi si trovavano, è cominciata una violenta colluttazione. La rissa era poi andata avanti in strada. Tanto che è stato chiesto l’intervento del 112. I carabinieri della Compagnia di Mogoro e quelli del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Oristano e della Compagnia di Oristano, sono arrivati e subito dopo gli operatori del 118. Due delle sei persone erano infatti ferite e sono state trasportate agli ospedali di san Gavino e Oristano, mentre le altre quattro avevano riportato lesioni ed escoriazioni ma non tali da richiedere il ricovero.

Le indagini

I militari, con non poca difficoltà, sono riusciti a sedare la rissa. Nel corso delle operazioni di sopralluogo effettuate dai militari specializzati in “rilievi tecnici e repertamento” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Oristano, sono state rilevate diverse tracce ematiche che permettevano di ricostruire tutto il percorso fatto dagli indagati durante la colluttazione. Sono state inoltre repertate e sequestrato una catena lunga 80 centimetri, un coltello da cucina con lama della lunghezza di 16.5 centimetri, un bastone in legno lungo 85 e la parte inferiore di un ombrellone, tutti oggetti sui quali è stata riscontrata la presenza di presunte tracce ematiche. I reperti saranno inviati al Reparto Investigazioni Scientifiche di Cagliari per gli accertamenti biologici, chimici e dattiloscopici allo scopo di individuare le impronte e il gruppo sanguigno presenti sugli oggetti e per identificare con certezza gli individui coinvolti e determinarne il ruolo.

Quattro erano finiti in carcere, su disposizione del pm Valerio Bagattini, mentre gli altri due si trovano in ospedale: ieri mattina per i quattro poi sono stati disposti gli arresti domiciliari, gli altri due dovranno rispettare il divieto di dimora. Tutti devono rispondere di rissa aggravata e lesioni. ( p. m. )

