Rissa fatale, muore dopo una settimana 

I medici dell’ospedale di Nuoro hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita, ma ieri pomeriggio Giuseppe Mannoni è morto. Il ragazzo ha lottato per superare le conseguenze di un gravissimo trauma cranico, ma ieri gli specialisti del San Francesco non hanno potuto far altro che prendere atto della cessazione irreversibile di ogni attività cerebrale del giovane thiesino di 28 anni. Giuseppe era ricoverato in condizioni disperate nell’ospedale civile di Nuoro da più di una settimana, il disperato intervento di neurochirurgia al quale è stato sottoposto non è riuscito a salvarlo. Troppo gravi le conseguenze dei colpi alla testa subiti durante una violenta colluttazione nei parcheggi davanti al Phi Beach, a Baia Sardinia. Inoltre Giuseppe è rimasto per ore senza cure mediche e questo potrebbe avere aggravato le conseguenze di un gravissimo trauma cranico. Ieri è stato dato il consenso per l’espianto degli organi.

Indagini per omicidio

Ora le indagini della Procura di Tempio, affidate ai carabinieri di Olbia, sono per omicidio. Ieri la posizione di alcune persone si è pesantemente aggravata. Si parla dei soggetti coinvolti nella rissa avvenuta agli inizi della settimana scorsa a Baia Sardinia. Giuseppe Mannoni è stato scaraventato a terra e non è chiaro se ha battuto la testa su una lastra di cemento o se sia stato colpito con un oggetto. I Carabinieri stanno verificando la posizione di almeno tre ragazzi che erano insieme alla vittima al momento della rissa.

Il personale dell’Arma di Olbia ha identificato e sentito diversi ragazzi, nessuno avrebbe precedenti per reati gravi. Il “corpo a corpo” nel parcheggio di Baia Sardinia sarebbe stato quasi una scaramuccia, una serie di spintoni. Ma Giuseppe ne è uscito con un devastante trauma cranico.

Domande drammatiche

Ma ci sono anche altre domande alle quali i pm vogliono dare delle risposte e riguardano il passaggio di Giuseppe Mannoni dal Pronto Soccorso di Olbia. Perché il ragazzo è uscito dal reparto senza avere effettuato la Tac? Perché è rimasto per ore davanti al Pronto Soccorso prima di rientrare a Thiesi? Esiste un documento firmato dal ragazzo che certifica la sua decisione di lasciare l’ospedale? Ora per la famiglia di Giuseppe (proprietaria di alcune farmacie e molto conosciuta anche in Gallura) è il momento del dolore.

