Rissa e pestaggio in discoteca 

Un minuto durato un’ora. La rissa avvenuta le prime ore del 14 agosto nella discoteca algherese “Touch on the Beach” ha avuto un decorso fulmineo ma le conseguenze paiono prospettarsi pesanti per i protagonisti della vicenda. A cominciare dalla parte lesa, un 23enne della città catalana, colpito sull’occhio destro da un giovane mentre una persona lo teneva fermo con una presa sul collo. Trenta i giorni di prognosi per lui e una accertata frattura dell’orbita, dichiarata sulle cartelle mediche e riportata dal giovane, assistito dall’avvocato Filippo Carta, nella denuncia sporta ai carabinieri di Alghero il giorno di Ferragosto per “lesioni gravi”. Negli ultimi giorni il quadro clinico è peggiorato tanto che il reparto di chirurgia maxillo-facciale del Santissima Annunziata di Sassari sta valutando un intervento chirurgico perché, probabilmente, il cazzotto ha intaccato il nervo e la vittima ha problemi di vista.

L’aggressione

La disputa sarebbe nata in un tavolo vicino a quello del 23enne, che si trovava nel privé della discoteca con un cugino e altri 15 ragazzi. D’improvviso si levano le voci, partono colpi, manate e spinte. Il ragazzo si alza dal divano per allontanarsi ma, riferisce ai militari dell’Arma, qualcuno lo stringe in una presa alle spalle e un giovane, ritratto tra l’altro in un video che gira sul web, prova a colpirlo senza riuscirci per due volte. «Ehi, bro, guarda che io non c’entro nulla», questa la frase che avrebbe rivolto all’altro in un tentativo, reso chiaro dalle immagini, di professare la propria innocenza ed estraneità. La rabbia dell’aggressore però non si placa e si abbatte sul volto della vittima che finisce a terra. Gli amici e un dipendente del locale vanno in suo soccorso e gli medicano la ferita finché decide di andarsene dal Touch. Il dolore crescente diventa insostenibile e la mattina si reca in ospedale per accertamenti e in seguito a presentare la denuncia. In cui, tra l’altro, si associa l’aggressore con uno degli addetti alla sicurezza.

Il titolare del locale

«Escludo nel modo più assoluto – dichiara Cosimo Salis, il proprietario del locale – che sia uno dei nostri. Non l’abbiamo mai visto prima e diffido chiunque dal sostenere che faccia parte della security». Un’immagine scattata durante gli eventi inquadra però un lungo filo che sporge dalle tasche dell’aggressore oltre a quello che sembrerebbe un auricolare intorno all’orecchio. «Non vuol dire niente. I ragazzi di oggi – ribatte Salis – hanno questi oggetti. Ripeto, non lavora per noi. I nostri sono tutti assicurati e con una divisa precisa». Il gestore nega poi che non siano stati prestati i soccorsi del caso al 23enne, come ha sottolineato quest’ultimo: «L’ha aiutato anche mio figlio ma lui è voluto andarsene perché non voleva far preoccupare la madre». Oscuri i motivi che hanno portato a usare tanta violenza contro una persona inerme e impossibilitata a difendersi. «Non ne sono sicuro – conclude Cosimo Salis – ma mi è stato riferito che ha ricevuto degli insulti razzisti. A quanto ne so pure lui avrebbe denunciato». Tutt’altra la versione del 23enne che esclude di aver mai offeso l’altro e ribadisce, ancora una volta, di aver ricevuto un torto.

