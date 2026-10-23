Rissa e feriti al centro di accoglienza 

L’ultimo episodio, l’ennesimo di una serie che non ha fine, è sfociato in una maxi rissa, in due tentati suicidi e in un arresto. Ormai la normalità, se così si può dire, per il complesso che alla periferia di Monastir ospita centinaia di migranti tra Cas (centro di accoglienza straordinaria) e Hotspot (il centro di prima accoglienza e identificazione).

La scintilla

Giovedì sera la tensione è salita alle stelle tra un gruppo di cittadini algerini da una parte e alcuni ospiti di nazionalità afghana dall’altra. In breve tempo dalle parole si è passati ai fatti e i due “nuclei” sono venuti a contatto. Ne è derivata una baraonda nella quale sono comparsi bastoni e qualunque strumento potesse essere utile a provocare danni importanti ai rivali, non difficili da recuperare in una struttura in diverse parti quasi abbandonata e fatiscente.

Il tutto mentre il personale al lavoro in quegli edifici era costretto a chiudersi dentro le proprie stanze per evitare il peggio.

Forze dell’ordine

Il caos ha reso necessario l’immediato intervento dei carabinieri della Compagnia di Dolianova, competente per territorio, che poco dopo le 21 (ora dell’arrivo della chiamata alla centrale operativa) ha inviato pattuglie e uomini disponibili.

I militari hanno faticato per riportare la calma ed evitare che accadesse il peggio, e al termine delle operazioni hanno arrestato un ospite algerino di 25 anni, ritenuto tra i principali agitatori del suo gruppo, che durante lo scontro ha riportato diverse ferite alla testa. A suo carico è stata mossa l’accusa di rissa aggravata, l’uomo in Tribunale ha patteggiato 4 mesi ed è tornato al centro.

I sanitari

Contestualmente sono arrivati i soccorsi inviati dal 118, che hanno medicato i contusi e portato al Pronto soccorso altre due persone rimaste ferite in modo più serio. Forse proprio i due stranieri che poco prima avevano tentato di togliersi la vita.

Quella sera stessa era in programma un ricollocamento in altre strutture della Sardegna di circa cento cittadini richiedenti asilo in quel momento ospiti a Monastir: due cittadini algerini, non si sa se per quella notizia o per motivi del tutto differenti, hanno tentato di uccidersi, uno impiccandosi e l’altro ingoiando lamette.

Il primo è stato salvato da alcuni uomini dell’Arma e poi affidati ai medici, al secondo è stato assegnato un codice giallo. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in ambulanza. (an. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA