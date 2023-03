Rissa e caos in mezzo ai bimbi  

Ancora caos in piazza del Carmine, da anni tristemente nota per episodi di violenza in alcuni casi sfociati anche in gravi fatti di sangue. Ieri l’ennesima lite tra due stranieri scoppiata poco dopo le 16 ha scatenato il panico tra i bimbi e le mamme che in quel momento – complice il bellissimo pomeriggio primaverile - affollavano la piazza, molti dopo essere appena usciti dalla vicina scuola Satta.

Per fortuna la baruffa non ha avuto conseguenze pesanti e il tempestivo intervento di alcune pattuglie dei carabinieri e della polizia locale ha riportato velocemente la calma. Resta però la perenne sensazione di insicurezza e degrado che da anni aleggia su una delle piazze storiche della città, dove i residenti da tempo chiedono che venga garantita la sicurezza.

Il diverbio è scoppiato all’improvviso, non si sa per quale motivo. Urla e spintoni tra due stranieri con la tensione che è salita subito alle stelle dando la sensazione che la lite potesse sfociare in qualcosa di terribile. Immediate le chiamate alle forze dell’ordine: «Correte in piazza del Carmine, si stanno picchiando». Le pattuglie della polizia locale e dei carabinieri sono arrivate quasi in contemporanea, fermando i due litiganti e impedendo loro che si facessero davvero male. Dopo pochi minuti la situazione è tornata serena: nessuno dei due protagonisti della rissa ha voluto sporgere denuncia per cui alle forze dell’ordine non è rimasto altro che invitarli entrambi ad andare via.

Il precedente

Poche settimane fa un episodio decisamente più grave aveva coinvolto un bimbo di sette anni nei panni della vittima. «Mio figlio dopo la scuola stava giocando con gli amici nella piazza – aveva denunciato la mamma 27enne -. Io ero con l’altra mia figlia più piccola su una panchina. Improvvisamente mio figlio è arrivato urlando “mamma, mamma, mi vogliono portare via”. piangeva. E una signora ha confermato: due tizi hanno sollevato mio figlio, strattonandolo». A quel punto la donna aveva chiamato la Polizia e gli agenti avevano subito identificato due cittadini del Bangladesh: «Non volevamo far del male a nessuno. Siamo ubriachi, era solo uno scherzo», avevano detto. Nei loro confronti era stata comunque presentata una querela.