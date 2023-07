Rissa e “bravate” in centro: ferito all’occhio da un uovo 

Giornate di violenza nel centro storico di Sassari. Due giorni fa un uomo è stato colpito, in via Mercato, da un uovo lanciatogli sull’occhio da alcuni giovani a bordo di una macchina. Dopo le visite mediche, è stata riscontrata una lesione alla retina della persona aggredita che ha poi deciso di sporgere denuncia. Ma l’episodio citato non sarebbe il solo: a quanto viene segnalato ci sarebbero stati lanci di uova anche nel quartiere di Latte Dolce.

Tre giorni fa invece, sempre a Sassari Vecchia, megarissa tra nigeriani con pugni, calci e lanci di bottiglie. Una di queste è passata vicino a un bimbo che si trovava nella via dello scontro spaccandosi a poca distanza da lui. «Abbiamo paura a uscire di casa», riferiscono i residenti: «Iniziano a bere e a spacciare droga da mattina presto, alla sera sono ubriachi e spesso si picchiano». Nello scontro tra alcuni nordafricani una porta ha avuto la peggio venendo sfondata. «Queste sono ormai vie di nessuno- aggiungono gli abitanti- di certo non più nostre». Ma le aggressioni non finiscono qui. Ieri sera, intorno alle 19, un ultraottantenne è stato percosso con due violenti schiaffi da una persona. Ignoti i motivi del gesto, di sicuro l’anziano ha perso l’equilibrio cadendo con forza al suolo. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale, che ora indagano sull’accaduto, e un’ambulanza del 118. Il personale medico, riscontrando una ferita sulla fronte dell’uomo, lo ha portato per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata.

