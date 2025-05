Rissa con coltello Il 24enne al giudice: ho difeso i miei genitori 

Al giudice per le indagini preliminari ha spiegato di essere intervenuto per difendere i genitori, dopo la discussione accesa al bar sfociata poi in rissa in una piazza di Bosa marina. Matteo Sotgiu, 24 anni, accusato di lesioni aggravate per aver colpito con una coltellata all’addome un compaesano pescatore, è comparso ieri mattina davanti al giudice Salvatore Carboni, al quale , però, no ha saputo spiegare i motivi della discussione col compaesano. Ha detto di aver avuto paura per la incolumità del padre e della madre, intervenuti, a loro volta, nella rissa. Ieri pomeriggio il gip ha confermato i domiciliari, così come chiesto dalla pm Silvia Mascia; mentre l’avvocato difensore Vincenzo Contu la remissione in libertà.

Intanto restano stazionarie le condizioni del 42enne ferito: è ricoverato all’ospedale di Sassari in prognosi riservata.

E nel frattempo vanno avanti le indagini dei carabinieri della compagnia di Macomer che hanno già sequestrato il coltello e gli indumenti del giovane e stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Dai primi riscontri sembra che la discussione fra alcuni parenti di Sotgiu e il pescatore sia nata per questioni legate al lavoro. Ben presto gli animi si sarebbero accesi e a quel punto Matteo Sotgiu avrebbe estratto il coltello colpendo all’addome il rivale. I militari, coordinati dal comandante Giovanni Maria Seu, hanno sentito i numerosi testimoni e anche le altre persone coinvolte nella rissa. ( p. m. )

