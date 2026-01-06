Rissa al torneo Under 14, Daspo per due genitori 

Torino. La questura di Torino ha adottato due Daspo di uno e di due anni per altrettanti genitori che lo scorso 31 agosto, nel Torinese, si erano resi protagonisti di «condotte gravi e violente, dalle quali scaturivano lesioni personali in danno dei giovani atleti coinvolti», al termine di una partita di calcio under 14.

Quella domenica al campo sportivo Paradiso di Collegno, si era tenuto l'incontro tra Cfs Carmagnola e Gsd Volpiano, valido per la qualificazione al quarto di finale del torneo “Super Oscar Memorial”. Alla fine dell'incontro era nata una rissa tra due dei giocatori minorenni, il portiere del Volpiano e un ragazzo del Carmagnola, e si erano aggiunti i rispettivi padri. Uno, del Carmagnola, aveva scavalcato la rete divisoria degli spalti e l'altro era già presente in campo in quanto dirigente del Volpiano. Il portiere del Volpiano, che ne era uscito con una frattura di un malleolo, e il ragazzo del Carmagnola avevano ricevuto entrambi un anno di squalifica dalla giudice sportiva Roberta Lapa della Lega nazionale dilettanti, il dirigente del Volpiano, padre del portiere, era stato squalificato fino a marzo 2026. Erano inoltre state disposte multe di 200 euro alla società Paradiso Collegno che ospitava la partita, per omessa vigilanza, e di 150 euro per Carmagnola e Volpiano Pianese per responsabilità oggettiva nella rissa.

