Rissa al Pime, le richieste della Procura 

Tredici richieste di condanna a distanza di 8 anni. È stato il pm Antonio Pala, ieri in tribunale, a sollecitare le pene contro i tredici imputati della rissa che avvenne a Santa Maria di Pisa il 27 ottobre 2017 con lanci di pietre, mattoni e petardi e numerose colluttazioni. Tra via Leoncavallo e piazza Dettori si affrontarono alcuni ospiti del Pime, struttura che accoglieva i migranti, e diversi residenti del quartiere, coi primi richiamati dal presunto pestaggio avvenuto ai danni di un loro connazionale. La zona divenne una sorta di far west segnato dall’apparizione di armi improprie e tafferugli che avrebbero potuto degenerare in qualcosa di molto più grave se non fossero intervenute le volanti della polizia di Stato e i carabinieri. Parte della rabbia dei protagonisti sassaresi era stata poi veicolata altrove, con calci e pugni sferrati sull’autovettura del gestore della struttura. All’uomo, oltre a essere apostrofato da una persona come “il magnaccia del Pime”, vennero anche gettati via gli occhiali. Una volta che le forze dell’ordine riuscirono a far ritornare la calma si contarono almeno cinque feriti con traumi cranici, fratture e ferite varie. Il pm ha ritenuto gli accusati responsabili di quanto avvenuto, chiedendo 6 mesi per gli imputati di rissa, 4 per i tre a cui si contestava la violenza privata, 7 a carico dei due imputati per rissa e violenza privata. Gli avvocati hanno risposto sostenendo che non ci sarebbero prove della colpevolezza dei propri assistiti. Il 13 giugno è la data calendarizzata dalla giudice Sara Pelicci per le repliche e la sentenza. (e.fl.)

