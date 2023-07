Rissa al Carnevale estivo, minorenne con la mandibola rotta 

Violenta lite ai margini del Carnevale estivo ad Abbasanta. Un sedicenne, dopo una rissa improvvisa, si trova ora ricoverato al Santissima Trinità a Cagliari con la mandibola rotta. Conseguenza di un pugno sferrato al minore da un ragazzo più grande in arrivo da un paese in provincia di Cagliari.

Il fatto è accaduto intorno alle 3 del mattino nella notte tra sabato e domenica, quando all’ex fiera era in corso la festa conclusiva dopo la filata del carnevale estivo. Il ragazzo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Oristano per poi essere trasferito a Cagliari in attesa dell’intervento. Sulla vicenda indagano i carabinieri e non è escluso che possa arrivare nei prossimi giorni una denuncia per lesioni aggravate. Sui social il messaggio scritto dai giovani della Consulta all’indomani dal carnevale che avevano organizzato: «Le nostre manifestazioni vengono sempre organizzate per creare un momento di condivisione, divertimento e non per creare situazioni di malumori, ci troviamo costretti a prendere posizioni per cercare di mantenere un ambiente sano e sicuro per chi partecipa e vuole solo divertirsi. Quindi ci dissociamo da tutto ciò che di negativo è successo». Nel corso della notte si sarebbero registrate alcune discussioni.

