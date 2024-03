Rissa al bar, uomo ferito a bottigliate 

Una serata al bar finita male. Forse a causa di abbondanti libagioni, per motivi ancora ignoti, dalle parole si è passati ai fatti e all'interno di un noto bar del centro, in via Sardegna, è scoppiata una rissa. Nella colluttazione, scoppiata ieri, ha avuto la peggio un uomo del posto (le forze dell'ordine hanno individuato i protagonisti della vicenda), che è stato raggiunto da una bottigliata in testa. In quel momento c'è stato il panico, a causa del sangue e perché si è temuto il peggio. Le forze dell’ordine nella tarda serata hanno rintrracciato e interrogato il presunto feritore. Il ferito, invece, è stato soccorso dai sanitari del 118. Ha riportato una vistosa ferita alla testa ma secondo quanto si è potuto apprendere non sarebbe stato necessario il ricovero in ospedale. Un episodio violento, che poteva avere conseguenze più drammatiche. Su quanto accaduto al bar sono in corso le indagini condotte dagli agenti del commissariato e dai carabinieri.

