Rispuntano le siringhe, allarme droga 

Le segnalazioni sono quasi all’ordine del giorno, e in diverse zone di Selargius. Da via Bixio a via Milazzo, ma anche in via Salvemini, via Vienna, in piazza Salvo D’Acquisto e via dei Cisti, angoli della città diventati covi occasionali per bere e fare uso di droghe.

Lo confermano le siringhe usate puntualmente ritrovate davanti ai bagni pubblici di via Bixio - per esempio - accanto alla piazza che ogni settimana ospita il mercato rionale. E a due passi dalla scuola media. “La sera abbiamo paura di uscire di casa”, racconta un residente che chiede l’anonimato “perché”, dice, “non vogliamo più esporci. Abbiamo provato a parlarci con calma, a farli ragionare, ma non ascoltano neanche. Da soli”, ripete, “non possiamo risolvere il problema”.

L’incubo

Il timore è che in città torni l’incubo droga vissuto negli anni ’80, quando Selargius era la meta preferita dei tossicodipendenti dell’hinterland. Timore che riguarda piazza Martiri di Buggerru, ma non solo: succede anche in via Matteotti, nella strada arginale che costeggia Riu Nou, e altre vie del centro. «Si stanno lamentando tutti, è assurdo - dice Loredana Fois – È una piaga sociale, ma oltre a segnalare al Comune e sui social non sappiamo che fare». C’è chi addirittura di recente ha beccato un uomo di mezza età che “si bucava” all’interno di un cantiere in una via del centro urbano. «Durante la pausa pranzo ha approfittato dell’assenza degli operai per appartarsi, e appena mi ha visto è fuggito: una scena tristissima», racconta un residente della zona, che aggiunge: «Poco più avanti poi è stata ritrovata la siringa usata».

Le iniziative

Un problema che i vertici del Municipio conoscono bene. Il numero dei selargini con problemi di tossicodipendenza seguiti dal Serd di Cagliari non è allarmante - quindici cittadini in tutto quelli segnalati da forze dell’ordine e assistenti sociali e presi in carico dal centro per le dipendenze - ma il fenomeno va decisamente oltre e coinvolge tanti giovanissimi che vivono in città. L’assessorato ai Servizi tecnologici e all’Igiene urbana si occupa quasi ogni giorno di far rimuovere le siringhe segnalate dai cittadini, mentre i Servizi sociali e le Politiche giovanili stanno lavorando a un calendario di incontri e convegni sul tema droghe e dipendenze in generale. «Le segnalazioni sono frequenti, l’unica cosa che possiamo fare come amministrazione», spiega l’assessore dei Servizi sociali Sandro Porqueddu, «è puntare sulla prevenzione per cercare di arginare il problema all’origine, coinvolgendo i centri di aggregazione e le scuole, e monitorare il più possibile il territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA