Rispunta l’ipotesi Ztl in via San Martino 

Zona a traffico limitato in via San Martino per rivitalizzare il commercio e svuotare il centro città dalle troppe auto in circolazione. Torna in auge la proposta - votata dal Consiglio comunale di Selargius durante la scorsa consiliatura - partita dai banchi della minoranza pochi anni fa, e riportata all’attenzione della Giunta: «Partiamo con una sperimentazione nel fine settimana, almeno la sera», propone il consigliere Mario Tuveri che suggerisce di testare la stessa iniziativa nella vicina via Roma, una volta ultimato il cantiere in corso di Abbanoa, e di incrementare le aree per la sosta puntando anche su parcheggi a pagamento nelle principali arterie cittadine.

La mozione

Le proposte sono contenute in una mozione votata nel 2020, riproposta lo scorso anno e tornata attuale visti i problemi di traffico in città e la piaga della sosta selvaggia. «La Ztl in via San Martino e via Roma ovviamente va concordata con residenti e commercianti, e non sarebbe giorno e notte», sottolinea Tuveri, «si potrebbe pensare al fine settimana, magari dalle 20 alle 7 del mattino. Questo consentirebbe di liberare le due strade dalle auto e magari concedere più spazi all’aperto alle attività commerciali». Nel documento vengono proposte soluzioni anche per il problema parcheggi in divieto: «Servono più aree per la sosta, magari da realizzare al posto di vecchi ruderi che il Comune può acquisire», dice Tuveri. Perché di fatto gli stalli di piazza Martiri di Buggerru, quelli di via della Resistenza e via Vienna, e i più recenti di via Tazzoli, non bastano. «Così come è necessario un potenziamento dei controlli da parte della Polizia locale, una modifica dei sensi di marcia in alcune strade - via Venezia e via Aosta per esempio - ma anche l’istituzione del senso unico in strade come via Campi Elisi e la stessa via San Martino che consentirebbe di ricavare più parcheggi, oltre che migliorare la viabilità in generale».

Il sindaco

Dal Municipio c’è l’impegno di aggiornare il piano del traffico, fermo a oltre vent’anni fa. Le ultime modifiche risalgono ai tempi della Giunta guidata dall’allora sindaco Mario Sau, dopodiché il documento - in parte ancora inattuato - è rimasto nei cassetti del Comune. «Effettivamente il piano è datato e va rivisto», ammette il sindaco Gigi Concu. «Qualsiasi modifica va però decisa sulla base delle analisi e dei calcoli che possono essere fatti solo dagli ingegneri trasportistici, e in ogni caso si tratta di azioni che vanno concordate con la cittadinanza a seguito di un ampio dibattito pubblico».

