«Risposte “serie” all’Occidente» 

Mosca. Dopo quattro giorni di polemiche che si rincorrono in Occidente, Vladimir Putin ha risposto all’ipotesi dell’uso da parte di Kiev di missili forniti da Paesi Nato per colpire in profondità il territorio russo. E lo ha fatto con la massima durezza. Le conseguenze saranno “serie”, ha avvertito, sottolineando che Mosca riterrà la Nato responsabile degli attacchi, valutando che vettori a lungo raggio come gli Atacms americani non potrebbero essere impiegati «senza dati d’intelligence satellitari» elaborati da tecnici dell’Alleanza. Putin, che parlava a Tashkent al termine di una visita in Uzbekistan, ha preso di mira il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che sostiene la necessità di consentire all’Ucraina di utilizzare contro la Russia armamenti occidentali. Un appello ripreso ieri dall’Alto rappresentante per la politica estera della Ue, Josep Borrell, secondo il quale alcuni Paesi Ue hanno già dato il loro assenso, a iniziare dal presidente francese Macron.

