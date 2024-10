«Risposte per i precari e scorrimento delle graduatorie» 

Non la solita protesta, ma un disperato tentativo di evitare che il sistema sanitario regionale crolli su se stesso. Con questo obiettivo, ieri davanti alla sede di Ares Sardegna a Cagliari, l’Unione Sindacale di Base (USB) del settore Sanità ha fatto sentire la propria voce su un tema che riguarda tutti: il futuro della sanità sarda e di chi si trova oggi senza prospettive di stabilizzazione.«È un grido d’allarme per salvare centinaia di operatori socio-sanitari e professionisti abbandonati dal sistema dopo aver affrontato la pandemia, uno dei momenti più difficili della nostra storia recente», spiega Gianfranco Angioni, referente regionale, che conferma anche lo sciopero generale del prossimo 31 ottobre.Da una parte, il sindacato chiede risposte chiare e immediate per i lavoratori precari, nonostante abbiano maturato i requisiti per la stabilizzazione. Dall’altra, esige invece lo scorrimento delle graduatorie.«Gli Oss – racconta Teresa Contu, rappresentante del sindacato – hanno dato la loro disponibilità nei momenti più difficili, spesso al limite delle forze, e oggi vengono lasciati indietro, mentre il sistema sanitario regionale continua a soffrire per la mancanza cronica di personale, con salari che restano tra i più bassi d’Italia, la situazione appare sempre più insostenibile».A margine della protesta, una delegazione sindacale è stata ricevuta dai vertici dell’Ares. «Abbiamo espresso la nostra rabbia e il nostro sgomento per una situazione che sta diventando insostenibile in tutti gli ospedali della regione», conclude Angioni.

