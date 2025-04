«Rispondiamo alla Casa Bianca, poi trattiamo» 

Per gli italiani che hanno un briciolo di memoria, e per gli elettori populisti più sospettosi, è ancora “quello del trolley”: il tecnico di gran prestigio che si presentò a Roma pronto all’uso, appunto col bagaglio a mano, quando Mattarella annunciò che avrebbe «assunto un’iniziativa» e incaricato un presidente del Consiglio di sua fiducia per gestire i destini e i conti dell’Italia, giacché «il cosiddetto governo del cambiamento» non riusciva a vedere la luce, bloccato non tanto dalle incomprensioni fra i possibili alleati gialloverdi quanto dall’idea, indigeribile per il Colle, che la delega all’Economia venisse affidata a Paolo Savona, reo di aver predisposto un piano B che ipotizzava – auspicava, secondo i meno benevoli – l’uscita dell’Italia dall’euro. Poi l’alleanza M5S-Lega decollò, Savona andò agli Affari europei, all’Economia andò il più metabolizzabile Tria, Giuseppe Conte varò il suo primo governo.

E Carlo Cottarelli richiuse il trolley e tornò alla Cattolica, dove dal 2017 dirige l’Osservatorio sui conti pubblici italiani. Un sollievo per l’avvocato del popolo, che si vide ricapitare fra le mani la premiership e anziché lasciare poi riuscì – grazie alla disponibilità dem e all’autolesionismo del Salvini formato Papeete – a raddoppiare. E una pacchia per i giornalisti, che fino a ieri trovavano in Cottarelli l’interlocutore ideale, quanto a linguaggio da divulgatore e autorevolezza da accademico, per parlare di spending rewiew, anche grazie alla sua esperienza da commissario per la revisione della spesa nel governo Letta. E oggi inevitabilmente lo interpellano sui dazi e le loro conseguenze. Partendo, in questo caso, da una diagnosi di Lawrence Summers, già segretario al Tesoro con Bill Clinton, che sul metodo di calcolo delle sovrattasse doganali messo a fuoco da Trump dice: sta all’economia come il creazionismo sta alla biologia.

Professore, quindi nella crisi dei dazi abbiamo anche un problema di adeguatezza culturale della controparte?

«Ma no, non è che questi non sappiano le cose: le sanno benissimo. Loro hanno fatto una cosa che equivale a dire questo: “Noi sappiamo che la condizione normale fra due Paesi dovrebbe essere l’equilibrio degli scambi. Se questo equilibrio manca è perché ci sono delle barriere, che siano dei dazi veri e propri oppure altre forme di barriere. A noi non interessa quali siano, riteniamo che ci siano delle barriere semplicemente perché c’è un deficit per gli Stati Uniti, e quindi misuriamo l’entità della barriera dall’entità del deficit. Punto”. Ma lo sanno benissimo che le cose non si fanno così, ovviamente è un punto di partenza negoziale».

Meloni non vorrebbe rispondere colpo su colpo.

«Mi sembra difficile non dare nessuna risposta perché si darebbe un segno di debolezza. Però è ovvio che la risposta deve consistere nell’andare al tavolo, vedere quali sono le loro vere esigenze e come si può trovare un compromesso. Che poi si dia una risposta subito e poi la si elimini, oppure che la risposta arrivi dopo se ci si è seduti al tavolo e non si è raggiunto nessun risultato, in fondo non è così importante. Io comunque una risposta la darei, magari mirata ma la darei. Penso che lo stesso Trump se ne aspetti una. Però il vero obiettivo rimane quello di mettersi a un tavolo e discutere».

Non è che ora i dazi ridaranno fiato a chi rimpiange il memorandum della Via della Seta?

«Andiamo al punto: è chiaro che noi dobbiamo trovare dei nuovi mercati di sbocco, su questo non c’è dubbio. D’altra parte il mondo è grande, non è che esistano solo gli Stati Uniti d’America. Ma oltre questo, non penso che noi possiamo andare lì e cercare di creare che cosa, una Nato con la Cina? Non sarebbe credibile, tradizionalmente il legame con gli Stati Uniti è troppo forte. Però in termini di mercati, ripeto, andrebbe bene cercarne di nuovi».

L’Europa prevale nell’export di merci, gli Usa in quello di servizi. Come possiamo contrattaccare se l’Irlanda continua a fare ponti fiscali d’oro ai colossi digitali Usa?

«Mah, lì va trovata una risposta compatibile col fatto che c’è l’Irlanda di mezzo, e finiremmo per andare troppo nei dettagli. Diciamo che bisogna dare una risposta mirata ma senza esagerare, un segnale che siamo vivi ma vogliamo discutere».

A proposito di oro: le quotazioni sono ai massimi. L’Italia ha la terza riserva aurea al mondo, non sarà il momento di usarne un po’?

«Per che cosa, per ripagare il debito pubblico? Ma per arrivare a tremila miliardi ci vorrebbe tanto di quell’oro…».

Magari per i celebri investimenti.

«Per esempio quali?».

Pare che ci tocchi aumentare le spese militari.

«Ma guardi che l’aumento delle spese di difesa non è una cosa che si fa una tantum. No, nel caso quelle risorse andrebbero adoperate per altre cose. Però consideri che questa cosa di vendere l’oro darebbe il segno della disperazione».

Ma allora avere tanto oro è una fregatura, se poi non puoi neanche usarlo.

«Guardi, quando parliamo dell’oro ci andrei piano con i termini: sicuramente non parlerei di fregatura, perché la fregatura è una cosa che ti fa male, mentre quando hai una cosa e non la utilizzi al massimo è un mancato vantaggio. L’oro comunque serve per le emergenze: se lo utilizzo in una situazione che non è di emergenza, allora do un segno di debolezza. È come le bombe atomiche: servono per le emergenze, però è meglio non usarle».

Quando si parla dell’Europa azzoppata da dazi auto-imposti si fa una diagnosi corretta o della retorica antiUe?

«Tutte e due le cose, dipende da chi ne parla. Ovviamente Draghi non solleva il tema in chiave euroscettica: spiega che ci sono dei costi che sono auto-imposti e dovrebbero essere eliminati, anche se non ci fossero i dazi di Trump. Poi ovviamente ci sono anche quelli che usano il tema a scopo puramente antieuropeo e direttamente pro-Trump in maniera estrema. Sono quelli che si lamentano continuamente dei nostri problemi che “sono ben altro di quelli che crea Trump...”. Ma che vuol dire? I dazi sono un problema. Poi che ce ne siano anche altri, non significa che il primo problema non esista più».

Trump agisce da bruto. Però la delocalizzazione delle attività produttive non se l’è inventata lui, ed è un problema che abbiamo anche noi.

«Guardi, il punto fondamentale è distinguere fra Paese e Paese. Io posso anche capire i dazi verso la Cina, dopo una liberalizzazione che forse è stata troppo rapida. Ma i dazi rispetto l’Europa sono una cosa diversa. La Cina ha massicci sussidi alle imprese, ha le imprese di Stato, ha la manipolazione del cambio (almeno secondo gli Stati Uniti). Noi però non abbiamo tutte queste cose, per questo i dazi di Trump rispetto all’Europa sono particolarmente sbagliati. Detto questo, anche le nostre imprese stanno in Cina, tutti gli imprenditori di una certa dimensione si sono fatti la fabbrichetta in Cina perché conviene. Ora li riportiamo qui? Non è mica così facile, anche perché se sono andati in Cina ci sarà un motivo. Quello che bisogna fare è rendere l’Italia un posto dove si investe più facilmente. Parlavamo di dazi auto-imposti: togliamo i problemi che abbiamo creato alle attività di impresa. È allora che torneranno».

Su quali fronti bisogna agire?

«La burocrazia prima, di tutto. E poi il costo dell’energia».

Uno shock economico del genere non può che trasformarsi in crisi politica. E la maggioranza l’altro giorno a Straburgo si è frantumata, con i tre partiti principali che hanno votato in tre modi diversi. Le viene mai paura di dover tirare fuori il trolley dall’armadio?

«No, la maggioranza dal punto di vista del governo è solidissima. Al di là di screzi vari, e a meno di un colpo di testa di qualcuno, si arriverà alla fine della legislatura. E se le opposizioni continuano a essere divise si andrà anche più in là. Ed è difficile che non restino divise, viste le posizioni ideologicamente incompatibili come quelle di M5S e Calenda. Intendiamoci, non dico che debbano essere unite, dico solo che al momento l’opposizione è ideologicamente troppo divisa per mettersi insieme. Quindi se non cambia qualcosa, questo governo andrà avanti anche oltre le prossime elezioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA